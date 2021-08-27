Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Barış Alper Yılmaz ezdi geçti

Son dakika spor haberi: Barış Alper Yılmaz ezdi geçti

Son dakika Galatasaray haberleri... 2. yarıda Kerem’in yerine oyuna giren 21 yaşındaki hücumcu müthiş bir performans sergiledi. Rakibin sol kanadını çökertti. Barış maça girdi, oyunun seyrini değiştirdi. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 11:00 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 11:16
Son dakika spor haberi: Barış Alper Yılmaz ezdi geçti

Avrupa Ligi'nde Cimbom'un Randers ile oynadığı maça Barış Alper Yılmaz damgasını vurdu. Teknik direktör Fatih Terim maça Kerem Aktürkoğlu ile başladı. İkinci yarıda ise onu çıkartarak sahaya Barış Alper Yılmaz'ı sürdü. 21 yaşındaki genç yıldız öyle bir performans sergiledi ki Randers'in sol kanadını parçaladı. Skor 1-1'ken aldığı topla rakip kaleye güçlü bir deparla giden Barış Alper Yılmaz 2. golün hazırlayıcısı oldu. Maç sonunda "Galatasaray formasını giymek kolay değil. Hakkını vermek kolay değil. Oynadığım her dakikada ben de bu formayı sonuna kadar terletiyorum" dedi.

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