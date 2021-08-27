Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! Fatih Terim kararını verdi

Galatasaray'da yeni kadro yapılanlaması çerçevesinde yapılacak transferler ve ayrılıklar netleşmeye başladı. İşte Galatasaray'daki gelişmelerin ayrıntıları...
Galatasaray'da yeni kadro yapılanlaması çerçevesinde yapılacak transferler ve ayrılıklar netleşmeye başladı. İşte Galatasaray'daki gelişmelerin ayrıntıları...
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GRUPLARA KALDI
Hem ligde hem Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, dün akşam Danimarka temsilcisi Randers'i 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 2-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı.
GENÇLER MEST ETTİ
Galatasaray'da özellikle genç futbolcuların yükselen performansları taraftarı mest etti. Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı ve Kerem Aktürkoğlu sezona iyi bir giriş yaptı.
AYRILACAK İSİMLER BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR
Fatih Terim'in yeniden yapılanan kadrosuyla transferde geleceğe yatırım yapan Sarı Kırmızılılarda yapılacak transferler kadar takımdan gönderilmesi planlanan oyuncular da büyük önem taşıyor.
BABEL GELİŞMESİ
Bu isimlerin başında Hollandalı yıldız Ryan Babel geliyor. Galatasaray'ın yeni sezon planmasında yer almayan Ryan Babel hakkında transfer gelişmesi yaşandı.
KASIMPAŞA'YA ÖNERİLDİ
Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre Sarı kırmızılılar, yeni sezon kadro planmasında yer almayan Babel'i eski kulübü Kasımpaşa'ya önerdi. Kasımpaşa'nın teklifi ise yıllık 2.5 milyon Euro kazanan Hollandalı yıldızın maaşının bir bölümünü ödemek oldu.
GÖRÜŞMELER OLUMLU İLERLİYOR
İki kulüp arasında görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği öğrenildi. Öte yandan Ryan Babel'le Twente de ilgileniyor fakat Twente'nin Babel'in yıllık maaşını karşılama konusunda zorluk yaşayacağı belirtildi.
SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR
34 yaşındaki Suriman asıllı Hollandalı futbolcunun Galatasaray'la sözleşmesi Haziran 2022'de sona eriyor. Ryan Babel 2013-2015 arasında Kasımpaşa'da forma giymişti.
BABEL'DEN SONRA FALCAO...
Galatasaray'da Babel'in yanı sıra Radamel Falcao'yla da yolların kısa süre içinde resmen ayrılması bekleniyor. Sarı Kırmızılılar iki futbolcunun yıllık maliyetinden kurtulup TFF'nin belirlediği harcama limitinde problem yaşamak istemiyor.
FEGHOULI KALACAK GİBİ
Ayrıca Feghouli'den de yıllık maaşında indirime gitmesi talep edildi. Feghouli'nin bu talebe sıcak baktığı ve oyuncunun sözleşmesinin iki yıl daha uzatılması planlandığı belirtildi.
MARCAO'YA NAPOLI TALİP
Süper Lig'de Galatasaray'ın bu sezonki ilk maçı olan Giresun deplasmanında kriz çıkaran Marcao ile yollar ayrılıyor. Saha içinde öfkesine hakim olamayan ve Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Brezilyalı yıldıza İtalya'dan Napoli ve Rusya'dan Krasnodar talip oldu.
Napoli'nin 2 milyon euro kiralama ve 8 milyon euro satın alma opsiyonu önerdiği ifade edildi. Krasnodar'ın ise peşin 8 milyon euro teklif ettiği kaydedildi. Galatasaray'ın 10 milyon euro'luk peşin ücret beklediği öğrenildi. Cimbom, Marcao'yu Portekiz Ligi ekibi Chaves'ten Ocak 2019'da 4 milyon euro'ya transfer etmişti. Marcao satılırsa yerine hemen bir takviye yapılacak.
TERİM'DEN FLAŞ MOHAMED SÖZLERİ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Randers maçı sonrası Mostafa Mohamed ile ilgili konuştu. Terim, "Mustafa çok iyi bir giriş yaptı. Sonra ufak bir sakatlık yaşadı ve durağan geçiş yaptı. Kendisi bizim kıymetlimiz. İyi bir Mustafa'yı göreceğimizi ümit ediyorum. Ondan sonra da ocak ayında karar vereceğiz. Düzeleceğine ve iyi şeyler yapacağına inanıyorum." dedi.
3 TALİP BİRDEN
Cimbom'un Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed ile Marsilya ve Lille'nin ardından Bordeaux'un da ilgilendiği öğrenildi.
Lille ve Bordeaux, Mostafa Mohamed'in durumu hakkında bilgi aldı. Haberde ayrıca bir başka Fransa Ligue 1 ekiplerinden St. Etienne'in de golcü futbolcuya ilgisinin devam ettiği öğrenildi.
Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak Zamalek'ten transfer olan Mohamed, sarı kırmızılılarla çıktığı toplam 27 maçta 11 gol attı.