Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! Fatih Terim kararını verdi

TERİM'DEN FLAŞ MOHAMED SÖZLERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Randers maçı sonrası Mostafa Mohamed ile ilgili konuştu. Terim, "Mustafa çok iyi bir giriş yaptı. Sonra ufak bir sakatlık yaşadı ve durağan geçiş yaptı. Kendisi bizim kıymetlimiz. İyi bir Mustafa'yı göreceğimizi ümit ediyorum. Ondan sonra da ocak ayında karar vereceğiz. Düzeleceğine ve iyi şeyler yapacağına inanıyorum." dedi.