Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! Fatih Terim kararını verdi

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! Fatih Terim kararını verdi

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig' harika bir başlangıç yapan Galatasaray, UEFa Avrupa Ligi play-off turunda da Danimarka'nın Randers takımını eleyerek gruplara kalmaya hak kazandı. Yeni sezonda hem ligde hem de Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmek isteyen Cimbom'da transfer çalışmalarının yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de büyük merak konusu oldu. İşte ayrılması beklenen isimler ve tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 10:39
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! Fatih Terim kararını verdi

Galatasaray'da yeni kadro yapılanlaması çerçevesinde yapılacak transferler ve ayrılıklar netleşmeye başladı. İşte Galatasaray'daki gelişmelerin ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! Fatih Terim kararını verdi

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GRUPLARA KALDI

Hem ligde hem Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, dün akşam Danimarka temsilcisi Randers'i 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 2-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! Fatih Terim kararını verdi

GENÇLER MEST ETTİ

Galatasaray'da özellikle genç futbolcuların yükselen performansları taraftarı mest etti. Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı ve Kerem Aktürkoğlu sezona iyi bir giriş yaptı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! Fatih Terim kararını verdi

AYRILACAK İSİMLER BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Fatih Terim'in yeniden yapılanan kadrosuyla transferde geleceğe yatırım yapan Sarı Kırmızılılarda yapılacak transferler kadar takımdan gönderilmesi planlanan oyuncular da büyük önem taşıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! Fatih Terim kararını verdi

BABEL GELİŞMESİ

Bu isimlerin başında Hollandalı yıldız Ryan Babel geliyor. Galatasaray'ın yeni sezon planmasında yer almayan Ryan Babel hakkında transfer gelişmesi yaşandı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! Fatih Terim kararını verdi

KASIMPAŞA'YA ÖNERİLDİ

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre Sarı kırmızılılar, yeni sezon kadro planmasında yer almayan Babel'i eski kulübü Kasımpaşa'ya önerdi. Kasımpaşa'nın teklifi ise yıllık 2.5 milyon Euro kazanan Hollandalı yıldızın maaşının bir bölümünü ödemek oldu.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! Fatih Terim kararını verdi

GÖRÜŞMELER OLUMLU İLERLİYOR

İki kulüp arasında görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği öğrenildi. Öte yandan Ryan Babel'le Twente de ilgileniyor fakat Twente'nin Babel'in yıllık maaşını karşılama konusunda zorluk yaşayacağı belirtildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! Fatih Terim kararını verdi

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

34 yaşındaki Suriman asıllı Hollandalı futbolcunun Galatasaray'la sözleşmesi Haziran 2022'de sona eriyor. Ryan Babel 2013-2015 arasında Kasımpaşa'da forma giymişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! Fatih Terim kararını verdi

BABEL'DEN SONRA FALCAO...

Galatasaray'da Babel'in yanı sıra Radamel Falcao'yla da yolların kısa süre içinde resmen ayrılması bekleniyor. Sarı Kırmızılılar iki futbolcunun yıllık maliyetinden kurtulup TFF'nin belirlediği harcama limitinde problem yaşamak istemiyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! Fatih Terim kararını verdi

FEGHOULI KALACAK GİBİ

Ayrıca Feghouli'den de yıllık maaşında indirime gitmesi talep edildi. Feghouli'nin bu talebe sıcak baktığı ve oyuncunun sözleşmesinin iki yıl daha uzatılması planlandığı belirtildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! Fatih Terim kararını verdi

MARCAO'YA NAPOLI TALİP

Süper Lig'de Galatasaray'ın bu sezonki ilk maçı olan Giresun deplasmanında kriz çıkaran Marcao ile yollar ayrılıyor. Saha içinde öfkesine hakim olamayan ve Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Brezilyalı yıldıza İtalya'dan Napoli ve Rusya'dan Krasnodar talip oldu.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! Fatih Terim kararını verdi

Napoli'nin 2 milyon euro kiralama ve 8 milyon euro satın alma opsiyonu önerdiği ifade edildi. Krasnodar'ın ise peşin 8 milyon euro teklif ettiği kaydedildi. Galatasaray'ın 10 milyon euro'luk peşin ücret beklediği öğrenildi. Cimbom, Marcao'yu Portekiz Ligi ekibi Chaves'ten Ocak 2019'da 4 milyon euro'ya transfer etmişti. Marcao satılırsa yerine hemen bir takviye yapılacak.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! Fatih Terim kararını verdi

TERİM'DEN FLAŞ MOHAMED SÖZLERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Randers maçı sonrası Mostafa Mohamed ile ilgili konuştu. Terim, "Mustafa çok iyi bir giriş yaptı. Sonra ufak bir sakatlık yaşadı ve durağan geçiş yaptı. Kendisi bizim kıymetlimiz. İyi bir Mustafa'yı göreceğimizi ümit ediyorum. Ondan sonra da ocak ayında karar vereceğiz. Düzeleceğine ve iyi şeyler yapacağına inanıyorum." dedi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! Fatih Terim kararını verdi

3 TALİP BİRDEN

Cimbom'un Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed ile Marsilya ve Lille'nin ardından Bordeaux'un da ilgilendiği öğrenildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! Fatih Terim kararını verdi

Lille ve Bordeaux, Mostafa Mohamed'in durumu hakkında bilgi aldı. Haberde ayrıca bir başka Fransa Ligue 1 ekiplerinden St. Etienne'in de golcü futbolcuya ilgisinin devam ettiği öğrenildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! Fatih Terim kararını verdi

Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak Zamalek'ten transfer olan Mohamed, sarı kırmızılılarla çıktığı toplam 27 maçta 11 gol attı.

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