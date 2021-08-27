Haberler Galatasaray Morutan’ın lisansı çıkacak

Morutan’ın lisansı çıkacak

Son transfer Olimpiu Morutan'ın lisansı Kasımpaşa maçına yetiştirilecek. Romanyalı maestronun pazar günkü karşılaşmada boy göstermesi bekleniyor. FCSB takımında maçlara ilk 11'de başlayan ve hazır durumda olan Morutan'ın forma giymek için çok istekli olduğu öğrenildi. Teknik Direktör Fatih Terim'in, genç futbolcuyu ikinci yarıda oyunun durumuna göre oynatacağı gelen haberler arasında.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 06:50
Morutan’ın lisansı çıkacak
Son transfer Olimpiu Morutan'ın lisansı Kasımpaşa maçına yetiştirilecek. Romanyalı maestronun pazar günkü karşılaşmada boy göstermesi bekleniyor. FCSB takımında maçlara ilk 11'de başlayan ve hazır durumda olan Morutan'ın forma giymek için çok istekli olduğu öğrenildi. Teknik Direktör Fatih Terim'in, genç futbolcuyu ikinci yarıda oyunun durumuna göre oynatacağı gelen haberler arasında.
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