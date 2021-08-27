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Jesse Sekidika Belçika’ya gitti

Yabancı sınırı nedeniyle kadroda kendine yer bulamayan c, Belçika ekibi Oud-Heverlee Leuven'e kiralandı. 25 yaşındaki Nijeryalı futbolcu dün Belçika'ya giderek resmi imzayı attı. Sekidika'nın yıllık 250 bin euro olan maaşı Leuven ödeyecek. Satın alma opsiyonu ise 3 milyon euro.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 06:50
Jesse Sekidika Belçika’ya gitti
Yabancı sınırı nedeniyle kadroda kendine yer bulamayan c, Belçika ekibi Oud-Heverlee Leuven'e kiralandı. 25 yaşındaki Nijeryalı futbolcu dün Belçika'ya giderek resmi imzayı attı. Sekidika'nın yıllık 250 bin euro olan maaşı Leuven ödeyecek. Satın alma opsiyonu ise 3 milyon euro.
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