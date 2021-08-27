Harika oynadık!

ÇOK İSTEDİK OLDU
Takımın çok koştuğunu belirten Terim, "Sonuçların ne olduğunu çok merak ediyorum, atletik olarak. Oyuncularımı kutluyorum. Pes etmediler, kazanmayı istediler. UEFA Kupası'nda olmayı istedik. Güzel bir maç izlettirdiğimizi düşünüyorum" dedi. Barış Alper'e de değinen İmparator, "Gençleri oynatma zamanı çok önemli. Çünkü kaybedebilirsiniz" dedi.
KURA ÇEKİMİ 13.00'TE
Avrupa Ligi kura çekimi 13.00'te başlayacak. 48'den 32'ye düşen takım sayısıyla ekipler 8 gruba ayrılacak. Grup liderleri direkt yükselecek. İkinciler, Devler Ligi'nden gelenlerle play-off oynayacak. Maçlar 16 Eylül'de başlayacak.