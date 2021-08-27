Haberler Galatasaray Harika oynadık!

Harika oynadık!

“Turu geçmekten çok, atak futbol hem bize hem de taraftara büyük zevk verdi 20-25 dakika tempoda 8-10 pozisyon yarattık. 3 gün önce zor bir maç oynamamıza rağmen çok mücadele ettik ve kazandık.”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 06:50
Harika oynadık!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, galibiyeti ve turu değerlendirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Herhalde buradan kazancımız golden veya turdan ziyade, seyredene zevk veren bir maç oldu. 3 gün evvel de çok önemli bir maç oynadık o statta. İkinci yarıda yaptığımız 20-25 dakika tempo 8-10 pozisyon yarattı. İlk yarıda da bol pozisyonlu bir oyun oynadık. İlk yarı golleri bulsaydık daha başka bir oyun olabilirdi. Savunması ve atak oyuncularıyla bir bütün olarak hareket ettik. Tüm takımı kutlarım" diye konuştu.

ÇOK İSTEDİK OLDU

Takımın çok koştuğunu belirten Terim, "Sonuçların ne olduğunu çok merak ediyorum, atletik olarak. Oyuncularımı kutluyorum. Pes etmediler, kazanmayı istediler. UEFA Kupası'nda olmayı istedik. Güzel bir maç izlettirdiğimizi düşünüyorum" dedi. Barış Alper'e de değinen İmparator, "Gençleri oynatma zamanı çok önemli. Çünkü kaybedebilirsiniz" dedi.

KURA ÇEKİMİ 13.00'TE

Avrupa Ligi kura çekimi 13.00'te başlayacak. 48'den 32'ye düşen takım sayısıyla ekipler 8 gruba ayrılacak. Grup liderleri direkt yükselecek. İkinciler, Devler Ligi'nden gelenlerle play-off oynayacak. Maçlar 16 Eylül'de başlayacak.

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