Aslan kükredi

Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde Randers karşısında turu beklenenden zor geçti. Danimarka temsilcisi karşısında ilk maçta yenik duruma düşüp mücadeleyi 1-1'e getiren Aslan aynı sıkıntıyı İstanbul'da da yaşadı. Egho'nun golüyle Randers 1-0'lık üstünlüğü buldu. Ardından Galatasaray maça tamamen hükmetti. Ancak ilk yarıda beklenilen gol gelmedi. Fatih Terim ikinci yarıya Kerem Aktürkoğlu-Barış Alper Yılmaz değişikliğiyle başladı. Barış'ın girmesiyle oyunun ritmi de tamamen değişti.



İKİNCİ YARI FARK OLURDU

Galatasaray, 48'de Ryan Babel'in getirdiği topta Patrick van Aanholt'un golüyle 1-1'lik eşitliği buldu. Bu golün ardından Cimbom'un baskısı iyice arttı. Sağ kanatta Barış Alper Yılmaz mükemmel oyununu 2. golü hazırlayarak süsledi. Rakiplerini eze eze geçen 21 yaşındaki oyuncunun içeri çevirdiği topu Randers savunması çıkarmak istedi. Lauenborg'a çarpan top ağlarla buluştu. Galatasaray 2-1'den sonra da birçok önemli pozisyon yakaladı. Ancak 3'ü bulamadı. Yine de Avrupa'da gruplara kaldı.

ŞANSSIZ DIAGNE

Galatasaray'ın forveti Mbaye Diagne şanssız bir günündeydi. 2 vuruşu direkten geri geldi. Cimbom'da Van Aanholt da direğe takıldı.