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Patrick van Aanholt Galatasaray formasıyla gol sevinci yaşadı!

UEFA Avrupa Ligi'nde play off turunda Randers'ı 2-1 mağlup edip gruplara kalan Galatasaray'da, maç içinde eşitliği getiren gol yeni transfer Patrick van Aanholt'tan geldi. Hollandalı, Galatasaray formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 23:42
Patrick van Aanholt Galatasaray formasıyla gol sevinci yaşadı!
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Hollandalı futbolcu Patrick van Aanholt, Randers maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Galatasaray, Danimarka ekibi Randers ile karşılaşırken beraberlik golü Hollandalı futbolcu Patrick van Aanholt'tan geldi. Müsabakanın 48. dakikasında ceza yayındaki Ryan Babel'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan 30 yaşındaki futbolcu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Bu transfer döneminde takıma katılan Hollandalı sol bek böylece sarı-kırmızılı forma ile ilk golünü kaydetti.

Mücadeleye 11'de başlayan Patrick van Aanholt 90 dakika sahada kaldı.
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