Kükre Aslan'ım! İşte Galatasaray Randers maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde bir kez daha sahneye çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, play-off turunda ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Danimarka temsilcisi Randers'ı konuk ediyor. Türk Telekom Stadyumu'nun zemini hazır hale gelmediği için karşılaşma Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Deplasman golü avantajı kuralı kaldırılması nedeniyle sarı-kırmızılıların turu geçmesi için maçı kazanması gerekiyor. 90 dakika ve uzatmalar sonucunda eşitlik bozulmazsa karşılaşma penaltı atışlarına gidecek.



KADRODA 5 EKSİK BULUNUYOR



Cimbom'da zorlu karşılaşma öncesi 5 eksik bulunuyor. Sakatlığı süren Arda Turan ile lisansı çıkarılmayan Oğulcan Çağlayan forma giyemeyecek. Yeni transferlerden Cicaldau ve Nelsson, eski takımlarında Avrupa kupalarında boy gösterdiği için statü gereği bu maçta olmayacak. Kerem Aktürkoğlu ile kavga eden ve kadro dışı bırakılan Marcao da kadroda yer almayacak. Karşılaşmayı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov'un yönetecek. Müsabaka, D Smart Spor kanalından yayımlanacak. Sarı-kırmızılılar rakibine yenilmesi durumunda UEFA Konferans Ligi gruplarına katılım sağlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: MUSLERA BOEY ALPASLAN LUYİNDAMA VAN AANHOLT TAYLAN BERKAN FEGHOULİ EMRE KILINÇ KEREM DİAGNE



RANDERS: CARLGREN KALLESOE PİESİNGER MARXEN KOPPLİN KLYSNER JOHNSEN LAUENBORG TİBBLİNG HAMMERSHOJ EGHO



294. SINAV



Cimbom, Randers karşısında 294. Avrupa sınavına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar bu kulvarda oynadığı 293 maçta 102 galibiyet elde ederken, 114 mağlubiyet ve 77 beraberlik yaşadı. Avrupa arenasında rakip fileleri 391 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 442 gole engel olamadı.



TECRÜBE ABİDESİ FATİH TERİM



Galatasaray, İmparator yönetiminde 86 Avrupa maçına çıktı. Tecrübeli çalıştırıcı 33 zafer alırken, 19 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Fatih Terim yönetiminde UEFA Kupası'nı namağlup kazanan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek final oynadı.



SADECE 3 YENİLGİ



Aslan, Terim'le "Kupa 2"de çıktığı 19 maçta sadece 3 kez mağlup oldu. İmparator yönetiminde 19 maç yapan sarı-kırmızılılar, bunların 8'ini kazanırken 8'inde ise berabere kaldı. Söz konusu maçlarda 30 kez rakip fileler havalandı, kalede 20 gol görüldü.