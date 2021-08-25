Son dakika Galatasaray transfer haberi: Mostafa Mohamed fırtınası! 3 talip birden... (GS spor haberi)

Süper Lig'e Giresunspor ve Hatayspor'u mağlup ederek iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor...
Süper Lig'e Giresunspor ve Hatayspor'u mağlup ederek iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor...
Kadrosuna önemli takviyeler yapan ve son olarak Morutan'ı İstanbul'a getiren sarı kırmızılılarda kadrodaki isimlere de talipler çıkıyor.
Cimbom'un Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed ile Marsilya ve Lille'nin ardından Bordeaux'un da ilgilendiği öğrenildi.
RMC Sports'ta yer alan habere gör; Lille ve Bordeaux, Mostafa Mohamed'in durumu hakkında bilgi aldı. Haberde ayrıca bir başka Fransa Ligue 1 ekiplerinden St. Etienne'in de golcü futbolcuya ilgisinin devam ettiği öğrenildi.
Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak Zamalek'ten transfer olan Mohamed, sarı kırmızılılarla çıktığı toplam 27 maçta 11 gol attı.