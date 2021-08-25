Son dakika Galatasaray transfer haberi: Mostafa Mohamed fırtınası! 3 talip birden... (GS spor haberi)

Süper Lig'e Giresunspor ve Hatayspor'u mağlup ederek iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor...

Kadrosuna önemli takviyeler yapan ve son olarak Morutan'ı İstanbul'a getiren sarı kırmızılılarda kadrodaki isimlere de talipler çıkıyor.