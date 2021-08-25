Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray transfer haberi: Mostafa Mohamed fırtınası! 3 talip birden... (GS spor haberi)

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Mostafa Mohamed fırtınası! 3 talip birden... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de 2'de 2 yaparak iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Son olarak Olimpiu Morutanİstanbul'a getiren sarı kırmızılılarda kadrodaki isimler için de talipler artıyor. Cimbom'un paylaşılamayan yıldızı Mostafa Mohamed'e 3 Fransız kulübü talip oldu. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri - GS spor haberi (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 09:03
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Mostafa Mohamed fırtınası! 3 talip birden... (GS spor haberi)

Süper Lig'e Giresunspor ve Hatayspor'u mağlup ederek iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Mostafa Mohamed fırtınası! 3 talip birden... (GS spor haberi)

Kadrosuna önemli takviyeler yapan ve son olarak Morutan'ı İstanbul'a getiren sarı kırmızılılarda kadrodaki isimlere de talipler çıkıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Mostafa Mohamed fırtınası! 3 talip birden... (GS spor haberi)

Cimbom'un Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed ile Marsilya ve Lille'nin ardından Bordeaux'un da ilgilendiği öğrenildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Mostafa Mohamed fırtınası! 3 talip birden... (GS spor haberi)

RMC Sports'ta yer alan habere gör; Lille ve Bordeaux, Mostafa Mohamed'in durumu hakkında bilgi aldı. Haberde ayrıca bir başka Fransa Ligue 1 ekiplerinden St. Etienne'in de golcü futbolcuya ilgisinin devam ettiği öğrenildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Mostafa Mohamed fırtınası! 3 talip birden... (GS spor haberi)

Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak Zamalek'ten transfer olan Mohamed, sarı kırmızılılarla çıktığı toplam 27 maçta 11 gol attı.

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