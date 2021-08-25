Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'in yüzü gülüyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hem alınan galibiyetler hem de arka arkaya yapılan transferler nedeniyle oldukça mutlu. İmparator, idmanlarda neşesiyle dikkat çekerken, gülerek verdiği pozla da keyifli olduğunu camiaya gösterdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hem alınan galibiyetler hem de arka arkaya yapılan transferler nedeniyle oldukça mutlu. İmparator, idmanlarda neşesiyle dikkat çekerken, gülerek verdiği pozla da keyifli olduğunu camiaya gösterdi.