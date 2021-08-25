Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu sırada!

Bu sezon 10 isme imza attırarak transferin flaş ekibi olan Galatasaray'da gözler geçen yıl kiralanan Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu'na çevrildi. Brentford'da şans bulamayan ve sarı-kırmızılı formayı giymeye can atan Halil, Aslan'ın sıradaki hedefi oldu. 21 yaşındaki milli futbolcuyu yerli statüsünde kullanma avantajı olduğu için çok isteyen Cimbom, satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde kadroya katmayı hedefliyor.
Türkiye'de transfer döneminin Avrupa'dan 1 hafta sonra kapanmasını fırsat olarak kullanacak sarı-kırmızılılar, Benfica'dan Gedson'u da koparmayı planlıyor. Orta sahada güçlü ve alternatifli bir kadro kurmayı amaçlayan Cimbom, elindeki pahalı isimleri çıkararak Gedson'un gelmesine zemin hazırlamaya çalışıyor. 22 yaşındaki yıldız için de ciddi bir bütçenin açılması bekleniyor. Portekiz Ligi'nde 31 Ağustos'ta sona erecek transfer döneminin ardından Gedson için düğmeye basılacak.