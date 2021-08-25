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Galatasaray'da çifte ayrılık! Falcao rest çekti ve Babel...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, yüksek maliyetli yıldızlarıyla yollarını birer birer ayırmaya hazırlanıyor. Radamel Falcao'yu bir an önce elden çıkarmak isteyen Cimbom'a, Kolombiyalı golcüden rest gelirken, Babel'in de yeni takımının kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 06:50
Galatasaray'da çifte ayrılık! Falcao rest çekti ve Babel...

Transferde çok flaş hamleler yapan Galatasaray bir yandan da 'temizlik' çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim, kendisine kulüp bulması istenen Falcao için bekleyişini sürdürüyor.

Takvim'in haberine göre, eğer Kolombiyalı yıldız kendisini isteyen takımlarla maaş konusunda anlaşamazsa sözleşme fesih yoluna gidilecek.

Gözden çıkarılan bir başka isim olan Babel ise Hollanda ve İngiltere'den kulüplerle masada. Hollandalı yıldızın kısa süre içinde yeni takımına imza atması bekleniyor. Sezona çok iyi başlayan Diagne'nin gönderilmesi ise şu anda rafa kaldırıldı.

Şu anda 3-4 takımla görüşme halinde olan Falcao, "İstenmediğim yerde durmam" diyerek Galatasaray'dan kesin olarak ayrılma kararı aldı.

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