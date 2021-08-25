Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Babel gidiyor mu?
Yıllık 2.5 milyon euro'luk maaşı nedeniyle kulübün yollarını ayırmak istediği Ryan Babel, flaş bir paylaşım yaptı. 34 yaşındaki Hollandalı yıldız, "Evime gidiyorum" paylaşımını yaparak merak uyandırdı. Babel'e eski kulübü İngiliz temsilcisi Fulham'ın talip olduğu iddiaları ortaya çıktı.
Yıllık 2.5 milyon euro'luk maaşı nedeniyle kulübün yollarını ayırmak istediği Ryan Babel, flaş bir paylaşım yaptı. 34 yaşındaki Hollandalı yıldız, "Evime gidiyorum" paylaşımını yaparak merak uyandırdı. Babel'e eski kulübü İngiliz temsilcisi Fulham'ın talip olduğu iddiaları ortaya çıktı.