Son dakika Galatasaray haberleri | Ara vermek yok

Pazartesi günü Hatay'ı eli boş gönderen Galatasaray, yarın Avrupa Ligi'nde yapacağı Randers maçının hazırlıklarına hemen başladı. Florya'da yapılan antrenmanda, Hatay karşısında tam süre alan isimler yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise taktik idmanda yer aldı.
Pazartesi günü Hatay'ı eli boş gönderen Galatasaray, yarın Avrupa Ligi'nde yapacağı Randers maçının hazırlıklarına hemen başladı. Florya'da yapılan antrenmanda, Hatay karşısında tam süre alan isimler yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise taktik idmanda yer aldı.