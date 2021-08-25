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Pazartesi günü Hatay'ı eli boş gönderen Galatasaray, yarın Avrupa Ligi'nde yapacağı Randers maçının hazırlıklarına hemen başladı. Florya'da yapılan antrenmanda, Hatay karşısında tam süre alan isimler yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise taktik idmanda yer aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika Galatasaray haberleri | Ara vermek yok
Pazartesi günü Hatay'ı eli boş gönderen Galatasaray, yarın Avrupa Ligi'nde yapacağı Randers maçının hazırlıklarına hemen başladı. Florya'da yapılan antrenmanda, Hatay karşısında tam süre alan isimler yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise taktik idmanda yer aldı.
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