Haberler Galatasaray Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Son dakika spor haberi... Süper Lig'de ikinci haftanın perdesi oynanan 10 mücadelenin ardından kapandı. Alınan sonuçlar sonrası ligin yeni ekiplerinden Altay averajla liderliğe yerleşirken onu aynı puanlı takımlardan Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Konyaspor takip etti. İkinci hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını yeniden düzenledi. İşte yeni oranlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 13:55
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu. İddaa risk yönetimi Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda tüm takımların şampiyonluk oranlarını belirledi. Peki hangi takıma ne kadar oran verildi? Şampiyonluğun en büyük adayı kim? İşte yanıtı...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

GİRESUNSPOR:

Eski oran: 1500.00

Yeni oran: 2000.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

ÇAYKUR RİZESPOR: 1500.00 (Değişmedi)

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

KAYSERİSPOR: 1500.00 (Değişmedi)

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

YENİ MALATYASPOR

Eski oran: 1500.00

Yeni oran: 1000.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

GÖZTEPE

Eski oran: 500.00

Yeni oran: 700.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

KASIMPAŞA

Eski oran: 700.00

Yeni oran: 500.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

ANTALYASPOR

Eski oran: 400.00

Yeni oran: 500.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

GAZİANTEP FK: 500.00 (Değişmedi)

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

HATAYSPOR

Eski oran: 300.00

Yeni oran: 500.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

ALTAY

Eski oran: 1000.00

Yeni oran: 500.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

KONYASPOR

Eski oran: 300.00

Yeni oran: 200.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

ADANA DEMİRSPOR: 150.00 (Değişmedi)

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

FATİH KARAGÜMRÜK: 150.00 (Değişmedi)

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

ALANYASPOR

Eski oran: 30.00

Yeni oran: 55.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

SİVASSPOR:

Eski oran: 50.00

Yeni oran: 80.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

BAŞAKŞEHİR

Eski oran: 35.00

Yeni oran: 65.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

TRABZONSPOR

Eski oran: 4.20

Yeni oran: 3.75

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

GALATASARAY

Eski oran: 3.50

Yeni oran: 3.40

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

BEŞİKTAŞ

Eski oran: 3.00

Yeni oran: 3.10

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

FENERBAHÇE

Eski oran: 3.00

Yeni oran: 2.95

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