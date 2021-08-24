Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan flaş Radamel Falcao kararı!

Galatasaray 'da bir türlü bekleneni veremeyen ve performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Radamel Falcao'nun geleceği merak konusuyken, Kolombiyalı yıldızın eşi Lorelei Taron'dan flaş bir paylaşım gelmişti. Taron, Falcao'yla beraber fotoğrafını paylaşıp, "Bu hafta gidiyoruz. Sonsuza kadar birlikte..." yazmıştı.
Falcao'nun Türkiye temsilcisi Ahmet Bulut, golcü futbolcunun durumu hakkında bilgi vermişti. Bulut, 35 yaşındaki golcünün Galatasaray'dan ayrıldığı iddialarının doğru olmadığını dile getirmişti.
KADROYA ALINMADI
Galatasaray 'ın yıldız oyuncularından Radamel Falcao, Hatayspor ile oynanan lig maçının kadrosuna dahil edilmedi. Kolombiyalı santrfor Radamel Falcao, 21 kişilik maç kadrosuna dahil edilmezken Randers karşılaşmasına sonradan girmişti.