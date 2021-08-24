Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan flaş Radamel Falcao kararı!

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan flaş Radamel Falcao kararı!

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'e 2 galibiyet ile başlayan Galatasaray'da geleceği en çok merak edilen isimlerin başında Radamel Falcao geliyor. Yüksek maaşı nedeniyle sarı-kırmızılıların yollarını ayırmak istediği tecrübeli futbolcu Hatayspor maçı kadrosuna alınmamıştı. Kolombiya basını golcü futbolcu ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 10:02
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan flaş Radamel Falcao kararı!

Galatasaray 'da bir türlü bekleneni veremeyen ve performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Radamel Falcao'nun geleceği merak konusuyken, Kolombiyalı yıldızın eşi Lorelei Taron'dan flaş bir paylaşım gelmişti. Taron, Falcao'yla beraber fotoğrafını paylaşıp, "Bu hafta gidiyoruz. Sonsuza kadar birlikte..." yazmıştı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan flaş Radamel Falcao kararı!

Falcao'nun Türkiye temsilcisi Ahmet Bulut, golcü futbolcunun durumu hakkında bilgi vermişti. Bulut, 35 yaşındaki golcünün Galatasaray'dan ayrıldığı iddialarının doğru olmadığını dile getirmişti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan flaş Radamel Falcao kararı!

KADROYA ALINMADI

Galatasaray 'ın yıldız oyuncularından Radamel Falcao, Hatayspor ile oynanan lig maçının kadrosuna dahil edilmedi. Kolombiyalı santrfor Radamel Falcao, 21 kişilik maç kadrosuna dahil edilmezken Randers karşılaşmasına sonradan girmişti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan flaş Radamel Falcao kararı!

FLAŞ İDDİA

kolombiya basınında yer alan haberde Radamel Falcao ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Golcü futbolcunun kiralık olarak takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan flaş Radamel Falcao kararı!

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Radamel Falcao için, Arabistan ve MLS'ten bazı takımların devreye girdiği iddia edilmiş fakat hiçbir somut girişim yapılmamıştı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan flaş Radamel Falcao kararı!

Sarı-kırmızılıların yüksek maaşı nedeniyle yollarını ayırmak istediği futbolcu ile ilgili verilecek karar merak konusu olmaya devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan flaş Radamel Falcao kararı!

Kolombiya basını, Falcao'nun herhangi bir takıma bonservisiyle gitmemesi halinde Galatasaray'ın yıldız futbolcuyu kiralacağınu duyurdu.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan flaş Radamel Falcao kararı!

Yapılan haberde sarı-kırmızılıların Falcao'nun maaşının yarısını da ödemeye sıcak baktığı aktarıldı.

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