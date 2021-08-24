Son dakika spor haberi Levent Tüzemen Galatasaray - Hatayspor maçını değerlendirdi

Galatasaray kadro istikrarını yakalayamadığı için ezber oyunu yakalayamıyor. Terim her maça farklı 11 yapıyor ve yeni gelenler ile eskiler arasında uyum sorunu ön plana çıkıyor. Cicaldau, "Ben oyun lideri olurum" mesajını vermiyor.

Rumen oyuncu sadece duran topları kullanmak için alındıysa hatalı ve pahalı transfer olur. Cicaldau'nun maç içinde fark yaratan özelliklerini görmedim. Bu Cicaldau'yu izleyeceksek keşke Onyekuru ya da benzeri hızlı bir kanat oyuncusu alınsaydı.