Patron çıldırdı!

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray sezonu deplasmanda 2-0'lık Giresunspor galibiyetiyle açmıştı. Evindeki ilk karşılaşmasında Hatayspor'u da devirmek isteyen Cimbom, maça şokla başladı. Aslan'ın belalısı Lobjanidze henüz 3. dakikada Hatayspor'u 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. Bu golün ardından sarı-kırmızılılar çok adamla rakip kaleye yüklendi ancak son toplarda hata yaptılar.

Dakikalar 30'u gösterirken Galatasaray rakip kaleye hızlı geldi. Kerem, Cicaldau'yu gördü. Rumen yıldızın direkten dönen topunu Feghouli sol ayağıyla 'temiz' şekilde tamamladı: 1-1. Ancak 66'da Fatih Terim'in yaptığı değişikliklerin ardından oyun ortaya döndü. Aslan, golü 88'de Christian Luyindama ile buldu. 'Boss' lakaplı Kongolu stoper akıl dolu kafa vuruşuyla Galatasaray'a kritik 3 puanı getirdi.