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İmparator’dan yine rotasyon

Galatasaray’ın hocası Fatih Terim yoğun fikstürle bir kez daha takımın yarısını değiştirdi. İmparator, Randers’e karşı ilk 11’de görev verdiği DeAndre Yedlin, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mostafa Mohamed ve Emre Kılınç’ı kenara çekti. Yerlerine Boey, Nelsson, Cicaldau, Feghouli ve Mbaye Diagne’yi sahaya sürdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 06:50
İmparator’dan yine rotasyon
Galatasaray'ın hocası Fatih Terim yoğun fikstürle bir kez daha takımın yarısını değiştirdi. İmparator, Randers'e karşı ilk 11'de görev verdiği DeAndre Yedlin, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mostafa Mohamed ve Emre Kılınç'ı kenara çekti. Yerlerine Boey, Nelsson, Cicaldau, Feghouli ve Mbaye Diagne'yi sahaya sürdü.
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