İmparator’dan yine rotasyon

Galatasaray’ın hocası Fatih Terim yoğun fikstürle bir kez daha takımın yarısını değiştirdi. İmparator, Randers’e karşı ilk 11’de görev verdiği DeAndre Yedlin, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mostafa Mohamed ve Emre Kılınç’ı kenara çekti. Yerlerine Boey, Nelsson, Cicaldau, Feghouli ve Mbaye Diagne’yi sahaya sürdü.
Galatasaray'ın hocası Fatih Terim yoğun fikstürle bir kez daha takımın yarısını değiştirdi. İmparator, Randers'e karşı ilk 11'de görev verdiği DeAndre Yedlin, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mostafa Mohamed ve Emre Kılınç'ı kenara çekti. Yerlerine Boey, Nelsson, Cicaldau, Feghouli ve Mbaye Diagne'yi sahaya sürdü.