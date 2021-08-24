Gerçeği yansıtmıyor

Galatasaray, 2019-20 sezonu devam ederken Oğulcan Çağlayan'ın transfer sürecine müdahil olduklarına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Rizespor'a resmi sitesinden yanıt veren sarı-kırmızılılar, "Başkanımız Sayın Burak Elmas'n açıkladığı bilgi ve belgeler geçerliliğini korumaktadır. G.Saray, haklı mücadele ve dik duruşundan vazgeçmeyecek" ifadelerini kullandı.

ANLAŞMA BOZULDU

Rizespor, Oğulcan Çağlayan'la ilgili G.Saray'la yapılan anlaşmanın bozulduğunu duyurdu. Yeşil-mavili kulüp, imza aşamasına gelen anlaşmanın, G.Saray'ın son anda sözleşme şartlarını değiştirmek istemesi ve ibra koşulundan vazgeçmek istemesi üzerine bozulduğunu belirtti.

DONK'TAN MESAJ VAR

Sözleşmesi sona eren Ryan Donk, Galatasaray'a veda mesajı yayınladı. Terim'e teşekkür eden Hollandalı oyuncu, "2016 yılında yaşamaya başladığım bu rüyanın bugün sonuna geldim.Bu formayı giymenin gururunu ömrümün sonuna kadar yaşayacağım" dedi.