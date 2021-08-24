Galatasaray Olimpiu Morutan transferini bitirdi!

Galatasaray'da mutlu son... Sarıkırmızılılar, uzun süredir temas halinde olduğu Olimpiu Morutan transferini bitirdi.



Transferle ilgili ilk açıklama da 22 yaşındaki yıldız futbolcunun kulübü Steaua Bükreş'ten geldi. Rumen ekibinin başkanı Gigi Becali, "Morutan, Galatasaray'a transfer oldu mu?" sorusuna çok net bir şekilde yanıtladı. Becali, "Evet, Morutan'ı Galatasaray'a sattım. Bonservisi 5.7 milyon euro... Şimdi 4.2 milyon euro, Avrupa Ligi gruplarına kalırlarsa da 1.5 milyon euro ödeyecekler. Ben bu transferden memnunum" ifadelerini kullandı. Morutan'ı çok beğendiğini de sözlerine ekleyen Becali, "Bizim az paramız olduğunu biliyor herhalde. 'Zayıf oynuyorum ki Galatasaray beni alsın' demiş. Zevk verecek oyunculardan birisi. Abileri Hagi ve Popescu daha önce bu zevki verdi" sözlerini sarfetti.



Kariyerinde Universitatea Cluj, Botosani ve Steau Bükreş formaları giyen Olimpiu Morutan, bu takımlarla 171 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 53 gole direkt katkı sağlayan 22 yaşındaki futbolcu, 17 kez rakip fileleri havalandırdı, 36 da asist yaptı. Bu arada Morutan, geçtiğimiz günlerde Rumen basınında transferiyle ilgili sorulan bir soruya şu yanıtı vermişti: "Tabii ki Galatasaray taraftarı için oynamak isterim."



BU sezon Bükreş formasıyla 7 resmi karşılaşmaya çıkan Morutan, bu maçlarda 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

KADROYA ALINMADI

Galatasaray'ın kısa süre içinde transferini resmen duyuracağı Olimpiu Morutan, Romanya'ya vedaya hazır... 22 yaşındaki 10 numara, dün Steau Bükreş'in Sepsi OSK ile oynadığı karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.