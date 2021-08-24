Fatih Terim: Haklı bir zafer

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hatayspor karşısında son dakikalarda gelen galibiyeti “Hak ederek kazanılmış bir zafer” diye yorumladı. Erken dakikalarda geriye düşmelerine rağmen maçı çevirmelerinin önemine değinen usta hoca, “Savunma hatasından çok basit bir gol yedik. Ama mücadeleyi bırakmadık. Önemli olan da buydu. Bir Avrupa dönüşü olmasına rağmen, yorgunluğa rağmen kazanmayı başardık. Daha da iyi olacağız” dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hatayspor karşısında son dakikalarda gelen galibiyeti "Hak ederek kazanılmış bir zafer" diye yorumladı. Erken dakikalarda geriye düşmelerine rağmen maçı çevirmelerinin önemine değinen usta hoca, "Savunma hatasından çok basit bir gol yedik. Ama mücadeleyi bırakmadık. Önemli olan da buydu. Bir Avrupa dönüşü olmasına rağmen, yorgunluğa rağmen kazanmayı başardık. Daha da iyi olacağız" dedi.