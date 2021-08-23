Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'le ilgili transfer açıklaması geldi! Marsilya...

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed için Marsilya ve Lille devreye girmişti. Milliyet'in haberine göre; Mısırlı golcünün transferine ilişkin resmi açıklama yapıldı. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları...
MARSİLYA VE LILLE DEVREDE
Galatasaray'da Mostafa Mohamed belirsizliği sürüyor. Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz sezonun devre arasında Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mısırlı forvet için Fransa'nın Marsilya ve Lille kulüpleri devreye girdi.
HENÜZ SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILMADI
Galatasaray'ın henüz 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanmadığı Mostafa Mohamed'in bu yüzden moralinin bozuk olduğu ve performansında düşüş yaşadığı iddia edilmişti.