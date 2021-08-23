Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'le ilgili transfer açıklaması geldi! Marsilya...

Galatasaray 'ın geride bıraktığımız sezonun devre arasında Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mısırlı forvetin satın alma opsiyonunu kullanması bekleniyor. Galatasaray, Mostafa Mohamed için Zamalek'e 2 milyon dolar'lık kiralama ücreti ödemişti. Mohamed'in satın alma opsiyonu ise 4 milyon dolar...

PİYASA DEĞERİ 6.5 MİLYON EURO

Mostafa Mohamed, Galatasaray kariyerine fırtına gibi başlamış ve 17 karşılaşmada 9 gol kaydetmişti. Goclü oyuncu bu sezona ise istediği gibi başlayamazken resmi maçlarda henüz gol ve asist katkısında bulunamadı. Mostafa Mohamed'in Transfermarkt'ta piyasa değeri 6.5 milyon euro...