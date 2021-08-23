Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'le ilgili transfer açıklaması geldi! Marsilya...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'le ilgili transfer açıklaması geldi! Marsilya...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arası transfer döneminde kiraladığı Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed'in performansındaki düşüş devam ederken, yıldız isimle ilgili Fransız kulübü Marsilya'dan flaş bir açıklama geldi. İşte ayrıntılar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 15:30
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'le ilgili transfer açıklaması geldi! Marsilya...

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed için Marsilya ve Lille devreye girmişti. Milliyet'in haberine göre; Mısırlı golcünün transferine ilişkin resmi açıklama yapıldı. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'le ilgili transfer açıklaması geldi! Marsilya...

MARSİLYA VE LILLE DEVREDE

Galatasaray'da Mostafa Mohamed belirsizliği sürüyor. Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz sezonun devre arasında Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mısırlı forvet için Fransa'nın Marsilya ve Lille kulüpleri devreye girdi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'le ilgili transfer açıklaması geldi! Marsilya...

HENÜZ SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILMADI

Galatasaray'ın henüz 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanmadığı Mostafa Mohamed'in bu yüzden moralinin bozuk olduğu ve performansında düşüş yaşadığı iddia edilmişti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'le ilgili transfer açıklaması geldi! Marsilya...

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR İDDİASI

Galatasaray'da Diagne'nin gerisinde kalan Mostafa Mohamed'in Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak baktığı ve gelecek teklifleri değerlendirebileceği iddia edilmişti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'le ilgili transfer açıklaması geldi! Marsilya...

FRANSIZ BASININDAN FLAŞ İDDİA

Geçtiğimiz günlerde Fransız basınında yer alan haberlerde Galatasaray'ın Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonunu kullanacağı ve oyuncunun transferi için Marsilya ile görüşmelere başlanacağı aktarılmıştı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'le ilgili transfer açıklaması geldi! Marsilya...

MARSİLYA'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Marsilya'dan Mostafa Mohamed için resmi açıklama geldi. Marsilya'nın basın sözcüsü Alexandre Rosset, Mohamed'in transfer gündemlerinde yer aldığını ve görüşmelerin devam ettiğini aktardı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'le ilgili transfer açıklaması geldi! Marsilya...

"DETAY VEREMEM AMA..."

Alexandre Rosset, Mısır'da yayın yapan Al-Watan'a yaptığı açıklamada "Yapılan görüşmeler hakkında fazla detay veremem transfer döneminde her şey olabilir" ifadelerini kullandı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'le ilgili transfer açıklaması geldi! Marsilya...

"BU BİR SÖYLENTİ DEĞİL"

Rosset, Mohamed için transfer görüşmelerinde bulunduklarını söylerken "Bunun bir söylenti olmadığını ifade edebilirim. Bir ilgimiz var doğru fakat resmi bir teklifimiz henüz yok" sözlerini kullandı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'le ilgili transfer açıklaması geldi! Marsilya...

FRANCE FOOTBALL: MARSİLYA, MOHAMED'İ İSTİYOR

Fransa'nın en saygın sitelerinden France Football geçtiğimiz günlerde Marsilya'nın Mostafa Mohamed'i transfer etmek istediğini ve Galatasaray'la iletişime geçildiğini iddia etmişti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'le ilgili transfer açıklaması geldi! Marsilya...

SATIN ALMA OPSİYONU 4 MİLYON DOLAR

Galatasaray'ın geride bıraktığımız sezonun devre arasında Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mısırlı forvetin satın alma opsiyonunu kullanması bekleniyor. Galatasaray, Mostafa Mohamed için Zamalek'e 2 milyon dolar'lık kiralama ücreti ödemişti. Mohamed'in satın alma opsiyonu ise 4 milyon dolar...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'le ilgili transfer açıklaması geldi! Marsilya...

PİYASA DEĞERİ 6.5 MİLYON EURO

Mostafa Mohamed, Galatasaray kariyerine fırtına gibi başlamış ve 17 karşılaşmada 9 gol kaydetmişti. Goclü oyuncu bu sezona ise istediği gibi başlayamazken resmi maçlarda henüz gol ve asist katkısında bulunamadı. Mostafa Mohamed'in Transfermarkt'ta piyasa değeri 6.5 milyon euro...

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