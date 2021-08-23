Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da yönetim transferde frene bastı! Sebebi...

Galatasaray transfer sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Son olarak Nelsson'u kadrosuna katan Aslan, Ozornwafor'un Belçika ekibi Royal Charleroi Sporting'e kiralanmasından sonra yıldız isme lisans çıkardı. Sarı-kırmızılı kulüp transferde frene bastı ve radikal bir karar aldı.

Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray , birkaç hafta önce gözden çıkardığı ve kendisine takım bulmasını söylediği Feghouli ile yeni sözleşme yapmak için masaya oturdu. Ancak ücretinde yarı yarıya indirimi şart koştu. Yıldız futbolcu Aslan'ın teklifine sıcak bakıyor.

Galatasaray'da teknik heyetin ve yönetimin kadroda düşünmediği Radamel Falcao, henüz ayrılmak için somut bir adımda bulunmadı. Birkaç takımla görüşen ancak istediği sonucu alamayan Kolombiyalı golcünün ayrılıkla ilgili yönetime olumlu bir yanıtı gelmedi ama eşi Lorelei Taron, sürpriz bir paylaşım yaptı. Falcao'nun eşi Taron Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Bu hafta gidiyoruz. Sonsuza kadar beraberiz Falcao" ifadelerini kullandı.