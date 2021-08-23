Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da yönetim transferde frene bastı! Sebebi...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da yönetim transferde frene bastı! Sebebi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'e Giresunspor'u yenerek 3 puanlı bir başlangıç yapan Galatasaray, transferde son olarak kadrosuna Danimarkalı savunmacı Victor Nelsson'u katmıştı. Sarı-kırmızılılarda yönetim, transferle ilgili dikkat çeken bir karar aldı. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 12:17
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da yönetim transferde frene bastı! Sebebi...

Galatasaray transfer sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Son olarak Nelsson'u kadrosuna katan Aslan, Ozornwafor'un Belçika ekibi Royal Charleroi Sporting'e kiralanmasından sonra yıldız isme lisans çıkardı. Sarı-kırmızılı kulüp transferde frene bastı ve radikal bir karar aldı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da yönetim transferde frene bastı! Sebebi...

Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray, birkaç hafta önce gözden çıkardığı ve kendisine takım bulmasını söylediği Feghouli ile yeni sözleşme yapmak için masaya oturdu. Ancak ücretinde yarı yarıya indirimi şart koştu. Yıldız futbolcu Aslan'ın teklifine sıcak bakıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da yönetim transferde frene bastı! Sebebi...

Galatasaray'da teknik heyetin ve yönetimin kadroda düşünmediği Radamel Falcao, henüz ayrılmak için somut bir adımda bulunmadı. Birkaç takımla görüşen ancak istediği sonucu alamayan Kolombiyalı golcünün ayrılıkla ilgili yönetime olumlu bir yanıtı gelmedi ama eşi Lorelei Taron, sürpriz bir paylaşım yaptı. Falcao'nun eşi Taron Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Bu hafta gidiyoruz. Sonsuza kadar beraberiz Falcao" ifadelerini kullandı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da yönetim transferde frene bastı! Sebebi...

Galatasaray transferde frene bastı. Galatasaray yönetimi, transfer çalışmalarını bir süreliğine durdurdu. Sarı-kırmızılıların bu kararı almasında ise iki neden bulunuyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da yönetim transferde frene bastı! Sebebi...

Birincisi bu yaz döneminde bonservisler için verilen yüksek rakamlar ve şimdiden bu rakamın 20 milyon euroyu bulması. İkincisi ise teknik direktör Fatih Terim'in son dönemde altını çizdiği Avrupa'nın üst düzey liglerinde transferin Türkiye'den 1 hafta önce kapanması ve ortaya çıkabilecek fırsat transferleri.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da yönetim transferde frene bastı! Sebebi...

Şu ana kadar kadar Nelsson, Cicaldau, Berkan Kutlu, Aanholt, Boey, Barış Alper Yılmaz, Aytaç ve Alpaslan'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar kalan hamleler için aceleci davranmıyor. Cimbom bir taraftan işin ekonomik kısmını diğer taraftan ise sportif kısmını düşünüyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da yönetim transferde frene bastı! Sebebi...

Fazla açılıp maddi olarak zor durumda kalmak istemeyen ve bu nedenle takımdan gidişlerin de durumuna göre bütçeyi aşağı çekmeye çalışan sarı-kırmızılılar, ödenecek bonservisleri ise uzun vadeye yayarak nefes almıştı. Avrupa'da üst düzey liglerde transfer döneminin 31 Ağustos'ta sona erecek olmasını değerlendiren teknik direktör Fatih Terim ve yönetim, Türkiye'de bu tarihten sonra 1 hafta daha transferin açık olmasını fırsata dönüştürmeye hazırlanıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da yönetim transferde frene bastı! Sebebi...

7 günlük süreçte öncelikle kiralık oyuncular üzerinde durulacağı ancak fırsat transferi çıkması durumunda bonservisle oyuncu alınacağı belirtildi.

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