Nelsson’un lisansı çıktı

Galatasaray'da yeni transfer Victor Nelsson yabancı kontenjanına takılıyordu. Ozornwafor kiralanınca bu sorun ortadan kalktı. Danimarkalı savunma oyuncusu lisansına kavuştu. 22 yaşındaki futbolcu, Fatih Terim'in görev vermesi halinde Hatayspor'a karşı forma giyebilecek. Ancak İmparator'un ilk 11'de Alpaslan Öztürk'e şans tanıması bekleniyor. Partneri Christian Luyindama olacak. Nelsson kulübede olacak. Genç stoper, Galatasaray'a imza attığı andan itibaren çok heyecanlı. İdmanların da en hırslı ismi. Fatih Terim onun antrenman performansından çok memnun.