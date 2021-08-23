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Galatasaray - Randers maçının oynanacağı stat açıklandı!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu 2. maçında Danimarka temsilcisi Randers ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı kulüp, maç öncesi UEFA'ya verdiği bildiride, mücadelenin Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacağını iletti. İşte detaylar... | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 17:56
Galatasaray - Randers maçının oynanacağı stat açıklandı!

Galatasaray, Danimarka temsilcisi Randers ile UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu 2. maçında karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Randers arasındaki ikinci maç, 26 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak.

Mücadele saat 21.00'de başlayacak ve Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da oynanacak müsabakada Aleksei Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ile Oleg Maslyanko üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Dzmitry Dzmitryieu olacak.

HANGI STATTA OYNANACAK?
Öte yandan Sarı kırmızılı kulüp, Randers ile karşılaşacağı Avrupa Ligi play-off turu rövanş mücadelesinin Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacağını UEFA'ya bildirdi.

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