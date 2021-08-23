Galatasaray - Hatayspor maçı sonrası Victor Nelsson: İlk maçımda 90 dakika oynadım, mutluyum!

Sarı kırmızılı formayla ilk kez sahada yer aldığı için mutlu olduğunu ifade eden Nelsson şunları söyledi:

"Galatasaray formasıyla ilk maçıma çıktım. Mutluyum. Taraftarlarımızın ambiyansı, yarattıkları atmosfer harikaydı. Kendimi çok iyi hissettim. İlk maçımda 90 dakika oynadığım için mutluyum. Bir stoper olduğum için en önemli işim savunma yapmak. Topu uzaklaştırmayı, kendi kalemi savunmayı, korumayı seven biriyim. Yerden ve havadan müdahalelere önem veririm ve bu konuda iyiyim. Hücumu da seven, bloklar arasına pas atmayı da severim ama asıl işim savunma yapmak."