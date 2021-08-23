Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hatayspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi takımda, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk attığı için 8 maç ceza alan Marcao ile sakatlığı bulunan Arda Turan forma giyemeyecek. Lisans sorunu devam eden Oğulcan Çağlayan da bu karşılaşmada görev alamayacak. Galatasaray'da yeni transfer Victor Nelsson'un ise lisansı çıktı. Danimarkalı savunma oyuncusu teknik direktör Fatih Terim'in forma vermesi halinde maçta oynayabilecek.

GALATASARAY-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray'ın, Türk Telekom Stadyumu'nun çimlerinin bakımda olması nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hatayspor'la karşılaşacağı maç bu akşam 21.45'te başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY-HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Alpaslan, Luyindama, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Diagne

Hatayspor: Munir, K. Ahmet, Adekugbe, Burak, Onur, Riberio, Emre çolak, Boudjemaa, Kamara, Diouf, Louis

HATAYSPOR'LA 3. RANDEVU

Galatasaray ile Hatayspor oynayacakları maçla birlikte Süper Lig'de 3. kez rakip olacak. Geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 3-0'lık skorla kazanırken, Hatay'daki mücadeleden de ev sahibi takım 3-0 galip ayrıldı. İki takım daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda iki takım da 1'er galibiyet aldı. Sezonu erken açan Galatasaray bu zamana kadar 5'i Avrupa, 1'i lig maçı olmak 6 resmi karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 2 galibiyet elde ederken, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik de yaşadı.