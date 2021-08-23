Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? | Süper Lig

2021-2022 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. 2. hafta maçında Galatasaray ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Biletler nereden satılıyor? İstanbul'da hava yağışlı mı? İşte detaylar...

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Hatayspor maçı 23 Ağustos Pazartesi günü saat 21.45'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Mücadelenin ardından özet görüntüler A Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

GALATASARAY HATAYSPOR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Alpaslan, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Diagne.

Hatayspor: Munir, K. Ahmet, Adekugbe, Burak, Onur, Riberio, Emre Çolak, Boudjemaa, Kamara, Diouf, Louis.

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40 BİN TARAFTAR

Türk Telekom Stadı'nda zemin çalışmaları sürdüğü için maç Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. TFF'nin talimatları doğrultusunda içeri yüzde 50 taraftar girebiliyor. Stadın kapasitesi 80 bin. Böylece Aslan ilk iç saha karşılaşmasını 40 bin taraftarı önünde oynayabilecek. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim önemli karşılaşma öncesi öğrencilerini uyardı. Hatayspor'un geçen sezon yaptığı çıkışı hatırlatıp 90 dakika boyunca tam konsantrasyon istedi. Basit hatalara karşı ikazlarda bulundu.

3. RANDEVU

Galatasaray ile Hatayspor oynayacakları maçla birlikte Süper Lig'de üçüncü kez rakip olacak. Geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 3-0'lık skorla kazanırken, Hatay'daki mücadeleden de ev sahibi takım 3-0 galip ayrıldı.

İki takım daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda iki takım da 1'er galibiyet aldı.

Sezonu erken açan Galatasaray bu zamana kadar 5'i Avrupa, 1'i lig maçı olmak 6 resmi karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 2 galibiyet elde ederken, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik de yaşadı.



GALATASARAY'IN EKSİKLERİ

Galatasaray'da Hatayspor karşılaşmasında Randers mücadelesinde sakatlanan Arda Turan yer alamayacak. Giresunspor karşılaşmasında Kerem Aktürkoğlu'na fiziki müdahalesinden dolayı 8 maç ceza alan Marcao takımla olmayacak. Oğulcan Çağlayan'ın lisans sorunu devam ettiğinden forma giyemeyecek.

HÜSEYİN GÖÇEK DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek'in yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Mehmet Kısal yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Onur Özütoprak olacak. İstanbul bölgesi hakemi olan Hüseyin Göçek, Süper Lig'de 275 maçta görev aldı. Bu müsabakaların 117'sinde ev sahibi takımlar, 84'ünü ise deplasman takımları kazanırken, 74 mücadele ise berabere sona erdi.

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI BİLET FİYATLARI!

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele için biletler 750, 200, 150, 100 ve 80 TL'den satışa çıktı.

MAÇA GİDEBİLMEK İÇİN GEREKLİ KURALLAR NELER? (CORONA VİRÜSÜ ÖNLEMLERİ)

12 yaşını tamamlamış ve henüz T.C. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği aşı yaş grubuna dahil olmamış kişiler, müsabakadan en fazla 48 saat önce PCR testi yaptırması ve test sonucunun negatif olması şartıyla stadyuma girebilecektir. Ancak söz konusu yaş grubuna T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından aşı tanımlaması yapılması halinde, söz konusu kişiler 60 gün süre içerisinde aşı takvimini tamamlamamaları halinde, bu kişilere stadyumlara giriş izni verilmeyecektir.

- 0-12 yaş altındaki çocuklar stadyumlara giremeyecektir.

Bir taraftar farklı T.C. Kimlik numaraları girerek 2 (iki) bilet alma hakkına sahip olacaktır. Her taraftarın passolig kartı ve HES kodu olması zorunludur.

Seyircilerin COVID-19 kapsamında alınan kurallara uyma zorunlulukları vardır.

Tüm seyircilerin maske takma zorunluluğu vardır.

Maç, sosyal mesafe kurallarına göre ayarlanan oturma düzeni ile gerçekleşecektir.

Maça gelecek kişilerin stadyum girişinde HES kodları sorgulanacaktır.

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇINDA HAVA DURUMU NASIL OLCAK?

Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanacak olan mücadelede hava durumu merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından verilen tahminlere göre 23 Ağustos Pazartesi günü hava, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı ve 27 derece olacak.

GALATASARAY'IN TRANSFER GELİŞMELERİ, MAÇ ÖNÜ DETAYLARI VE A SPOR CANLI YAYININDAN KESİTLER İÇİN TIKLAYIN...

HATAYSPOR'UN TRANSFER GELİŞMELERİ, MAÇ ÖNÜ DETAYLARI VE A SPOR CANLI YAYININDAN KESİTLER İÇİN TIKLAYIN...