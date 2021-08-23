Galatasaray - Hatayspor | 11'ler belli oldu

Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak.

Ligin ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup ederken, Hatayspor ise Kasımpaşa'yla berabere kalmıştı.

İki ekibin de mutlak 3 puan için sahaya çıkacağı Galatasaray Hatayspor maçında ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Aanholt, Luyindama, Nelsson, Sacha Boey, Taylan, Berkan, Kerem, Cicaldau, Feghouli, Diagne.

Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Simon, Samuel, Mehdi, Ruben, Saba, Emre Çolak, Dylan, Diouf.

40 BİN TARAFTAR

Türk Telekom Stadı'nda zemin çalışmaları sürdüğü için maç Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. TFF'nin talimatları doğrultusunda içeri yüzde 50 taraftar girebiliyor. Stadın kapasitesi 80 bin. Böylece Aslan ilk iç saha karşılaşmasını 40 bin taraftarı önünde oynayabilecek. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim önemli karşılaşma öncesi öğrencilerini uyardı. Hatayspor'un geçen sezon yaptığı çıkışı hatırlatıp 90 dakika boyunca tam konsantrasyon istedi. Basit hatalara karşı ikazlarda bulundu.

3. RANDEVU

Galatasaray ile Hatayspor oynayacakları maçla birlikte Süper Lig'de üçüncü kez rakip olacak. Geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 3-0'lık skorla kazanırken, Hatay'daki mücadeleden de ev sahibi takım 3-0 galip ayrıldı.

İki takım daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda iki takım da 1'er galibiyet aldı.

Sezonu erken açan Galatasaray bu zamana kadar 5'i Avrupa, 1'i lig maçı olmak 6 resmi karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 2 galibiyet elde ederken, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik de yaşadı.



GALATASARAY'IN EKSİKLERİ

Galatasaray'da Hatayspor karşılaşmasında Randers mücadelesinde sakatlanan Arda Turan yer alamayacak. Giresunspor karşılaşmasında Kerem Aktürkoğlu'na fiziki müdahalesinden dolayı 8 maç ceza alan Marcao takımla olmayacak. Oğulcan Çağlayan'ın lisans sorunu devam ettiğinden forma giyemeyecek.

HÜSEYİN GÖÇEK DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek'in yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Mehmet Kısal yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Onur Özütoprak olacak. İstanbul bölgesi hakemi olan Hüseyin Göçek, Süper Lig'de 275 maçta görev aldı. Bu müsabakaların 117'sinde ev sahibi takımlar, 84'ünü ise deplasman takımları kazanırken, 74 mücadele ise berabere sona erdi.