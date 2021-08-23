Fatih Terim Galatasaray Hatayspor maçı öncesi konuştu!

Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray ile Hatayspor kozlarını paylaşıyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

İşte tecrübeli teknik adamın o sözleri;

Olimpiyat Stadı'nın zemini güzel, kendisi güzel ama maalesef rüzgar var yine. Arena'da taraftarımızla buluşmak isterdik ama olmadı. En iyisini yapmaya çalışacağız.

Genç, yetenekli, takip ettiğimiz, bonservisi anormal yüksek olmayan ve maaşları az olan oyuncuları kadromuza katmayı bir prensip haline getirdik. Nelsson'u da bu şekilde aldık, Hatayspor gibi önemli bir maçta ilk kez sahaya çıkacak. Nelsson'u, Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecek bir stoper olarak düşünebiliriz.