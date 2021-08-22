Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Sofiane Feghouli'ye yeni kontrat!

Galatasaray, yüksek ücret alan isimlerinden kurtulmaya çalışıyordu. Başkan Burak Elmas, Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli ile görüşüp kendilerini düşünmediklerini de iletmişti. Falcao için kulübün kapısını çalan olmazken, Feghouli'ye de çok düşük teklifler gelmişti.

Galatasaray'dan kazandığı paranın yanına yaklaşmayan önerileri Cezayirli yıldız da elinin tersiyle itmişti. Cimbom'da 'takımın en yeteneklisi' denilen Feghouli için yeni bir umut doğdu. Bonuslarıyla birlikte 4 milyon euro'nun üzerinde kazanan 31 yaşındaki oyuncunun kontratı sezon sonu bitiyor.

Aslan, 1.4 milyon euro'dan kontratını 2 yıl uzatma teklifi sunacak. Feghouli kabul ederse kalacak, aksi halde sezon sonu yollar ayrılacak.