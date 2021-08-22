Son dakika transfer haberi: Galatasaray Facundo Daniel Torres'in peşinde | GS transfer haberi

Transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray için flaş bir transfer iddiası geldi. Uruguay basınına göre Penarol formasını giyen Facundo Daniel Torres'i isteyen kulüpler arasında Galatasaray da bulunuyor. Haberde, Villarreal'in de 21 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için devrede olduğu ve Torres'in İspanya'ya gitmeye daha sıcak baktığı belirtildi.

Takvim'in haberine göre; Uruguay'daki bir başka kaynak ise genç yıldızla Fenerbahçe'nin de ilgilendiğini öne sürdü. Penarol ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Facundo Torres her iki kanatta ve forvet arkasında görev yapabiliyor. 7 kez Uruguay Milli Takımı'nda oynayan genç yıldız sol ayağını çok etkili kullanıyor.