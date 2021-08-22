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Son dakika transfer haberi: Galatasaray Facundo Daniel Torres'in peşinde | GS transfer haberi

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'e Giresunspor galibiyeti ile başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kanat transferi için girişimlerini sıklaştıran sarı-kırmızılıların Facundo Daniel Torres'i transfer listesine eklediği ortaya çıktı. İşte detaylar...  GS transfer haberi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray Facunda Daniel Torres'in peşinde

Transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray için flaş bir transfer iddiası geldi. Uruguay basınına göre Penarol formasını giyen Facundo Daniel Torres'i isteyen kulüpler arasında Galatasaray da bulunuyor. Haberde, Villarreal'in de 21 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için devrede olduğu ve Torres'in İspanya'ya gitmeye daha sıcak baktığı belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Facunda Daniel Torres'in peşinde

Takvim'in haberine göre; Uruguay'daki bir başka kaynak ise genç yıldızla Fenerbahçe'nin de ilgilendiğini öne sürdü. Penarol ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Facundo Torres her iki kanatta ve forvet arkasında görev yapabiliyor. 7 kez Uruguay Milli Takımı'nda oynayan genç yıldız sol ayağını çok etkili kullanıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Facunda Daniel Torres'in peşinde

İddialara göre Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, milli takımdan arkadaşı olan Torres'in transferi için devreye girmiş durumda. Bu sezon transferde genç ve geleceği parlak isimlere yönelen Sarı-Kırmızılılar'ın Uruguaylı yıldız için 6 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öne sürülüyor. Torres'i scout ekibinin uzun süredir izlediği öğrenildi.

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