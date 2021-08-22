Son dakika spor haberi: Fatih Terim'in Halil Dervişoğlu ısrarı sürüyor! İşte pazarlıkta son durum

Cimbom topu iyi çevirmesine rağmen gol pozisyonu üretmekte beklenilen seviyenin altında. Bunda en büyük neden Mbaye Diagne, Radamel Falcao ve Mostafa Mohamed'in pas bağlantılarının içinde aktif rol oynayamaması. Falcao çok güçsüz kalıyor. Mostafa ise Avrupa futboluna henüz uyum sağlayamadı. Mbaye Diagne bu alanda en çok katkı vermeye yakın isim Ancak o da Fatih Terim'e yeterli gelmiyor.