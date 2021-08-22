Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Fatih Terim'in Halil Dervişoğlu ısrarı sürüyor! İşte pazarlıkta son durum

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'in Halil Dervişoğlu ısrarı sürüyor! İşte pazarlıkta son durum

Son dakika spor haberi... Galatasaray geçen sezon kiralık oynayan ancak opsiyonu olmadığı için Brentford'a dönen 21 yaşındaki forvetin peşini bırakmıyor. Fatih Terim, başkan Elmas ile yaptığı görüşmede "Hücumdaki eksikliklerimizi sadece onu alarak kapatabiliriz" ifadelerini kullandı. İşte Halil Dervişoğlu transferinde son durum... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2021 Pazar 06:50
Son dakika spor haberi: Fatih Terim'in Halil Dervişoğlu ısrarı sürüyor! İşte pazarlıkta son durum

Cimbom topu iyi çevirmesine rağmen gol pozisyonu üretmekte beklenilen seviyenin altında. Bunda en büyük neden Mbaye Diagne, Radamel Falcao ve Mostafa Mohamed'in pas bağlantılarının içinde aktif rol oynayamaması. Falcao çok güçsüz kalıyor. Mostafa ise Avrupa futboluna henüz uyum sağlayamadı. Mbaye Diagne bu alanda en çok katkı vermeye yakın isim Ancak o da Fatih Terim'e yeterli gelmiyor.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'in Halil Dervişoğlu ısrarı sürüyor! İşte pazarlıkta son durum

İmparator ısrarla geçen sezon kendilerinde kiralık oynayan ve büyük katkı veren Halil Dervişoğlu'nu istiyor. Başkan Burak Elmas ile yaptığı görüşmede "Sadece Halil'i alarak sorunlarımızı çözeriz" dedi.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'in Halil Dervişoğlu ısrarı sürüyor! İşte pazarlıkta son durum

Yönetim de teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine Halil Dervişoğlu için Brentford ile pazarlıkları sürdürüyor. Kıran kırana süren temaslarda Cimbom 4 taksitli 5 milyon euro önerdi. İngiliz kulübünün isteği ise en az 6 milyon euro. Brentford bunu da 3 taksitte almak istediğini iletti.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'in Halil Dervişoğlu ısrarı sürüyor! İşte pazarlıkta son durum

Galatasaray'ın transferin son gününe kadar Halil için uğraşacağı kaydedildi. İmparator da dört gözle geçen sezon büyük verim aldığı 21 yaşındaki hücum oyuncusunun bir an önce sarı- kırmızılı formayı giymesini bekliyor. Babası Muzaffer Dervişoğlu da Türkiye'ye dönmek istediklerini açıklamıştı.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'in Halil Dervişoğlu ısrarı sürüyor! İşte pazarlıkta son durum

Halil Dervişoğlu, Galatasaray formasını 12 defa giydi. 3 gol, 2 asistle oynadı. 5 gole direkt etki etti. Birçok golün de hazırlayıcısı oldu.

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