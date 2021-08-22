Son dakika spor haberi: Fatih Terim'in Halil Dervişoğlu ısrarı sürüyor! İşte pazarlıkta son durum

Cimbom topu iyi çevirmesine rağmen gol pozisyonu üretmekte beklenilen seviyenin altında. Bunda en büyük neden Mbaye Diagne, Radamel Falcao ve Mostafa Mohamed'in pas bağlantılarının içinde aktif rol oynayamaması. Falcao çok güçsüz kalıyor. Mostafa ise Avrupa futboluna henüz uyum sağlayamadı. Mbaye Diagne bu alanda en çok katkı vermeye yakın isim Ancak o da Fatih Terim'e yeterli gelmiyor.
İmparator ısrarla geçen sezon kendilerinde kiralık oynayan ve büyük katkı veren Halil Dervişoğlu'nu istiyor. Başkan Burak Elmas ile yaptığı görüşmede "Sadece Halil'i alarak sorunlarımızı çözeriz" dedi.
Yönetim de teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine Halil Dervişoğlu için Brentford ile pazarlıkları sürdürüyor. Kıran kırana süren temaslarda Cimbom 4 taksitli 5 milyon euro önerdi. İngiliz kulübünün isteği ise en az 6 milyon euro. Brentford bunu da 3 taksitte almak istediğini iletti.