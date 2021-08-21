Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'dan son Morutan teklifi!

Başkan Becali daha sonra yaptığı açıklamada, "Daha önce yaptığımız müzakerelerde yanılmışım. Fatih Terim'e söyleyin, Morutan için 3 milyon euro istiyorum. Daha önce 10 istemiştim, bu doğru ama şimdi 3 istiyorum. Geçmişte olanlar hataydı. 3-4 maçtır çok kötü oynuyor. Onun bedeli artık bu" demişti.