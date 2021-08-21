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Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'dan son Morutan teklifi!

Süper Lig'de ilk haftayı galibiyetle kapatan Galatasaray, ikinci hafta sahasında Hatayspor'u ağırlayacak. Bir yandan bu karşılaşmaya hazırlanan Galatasaray'da diğer yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Aslan, Fatih Terim'in gözdesi Morutan'a son bir teklif daha yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 10:54
Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'dan son Morutan teklifi!

Galatasaray orta sahayı Rumenlere bırakmakta kararlı görünüyor. 8 ve 10 numara oynayabilen Alex Cicaldau'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, forvet arkasına da Olimpiu Morutan'ı koymak istiyordu. Ancak Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali'nin yüksek fiyat çekmesi geri adım atılmasına yol açmıştı.

Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'dan son Morutan teklifi!

Başkan Becali daha sonra yaptığı açıklamada, "Daha önce yaptığımız müzakerelerde yanılmışım. Fatih Terim'e söyleyin, Morutan için 3 milyon euro istiyorum. Daha önce 10 istemiştim, bu doğru ama şimdi 3 istiyorum. Geçmişte olanlar hataydı. 3-4 maçtır çok kötü oynuyor. Onun bedeli artık bu" demişti.

Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'dan son Morutan teklifi!

Aslan, uzun zamandır gündemi meşgul eden Morutan için son kozunu oynayacak. Sarı-kırmızılı kulüp, 22 yaşındaki futbolcu için 3 milyon euro teklif yapacak kabul edilmezse bu defteri kapatacak.

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