Son dakika spor haberi: Radamel Falcao'nun saniyesi bile zarar! 2 maç daha oynarsa...

Galatasaray'ın yüksek maliyeti nedeniyle göndermek istediği Falcao ile ilgili şok bir iddia gündemi sarstı. İddialara göre yapılan sözleşmedeki bonus maddesine göre Kolombiyalı forvetin oynadığı her dakika Galatasaray'a pahalıya patlıyor. Takvim'in haberine göre; Falcao'nun süre aldığı her maç için 20 bin Euro yani yaklaşık 170 bin lira para kazandığı öne sürülüyor. Yıldız futbolcunun 5 maçta görev yapması halinde ise her sezon 1 kezle sınırlı olmakla beraber 500 bin Euro yani yaklaşık 4.2 milyon lira bonusun sahibi olduğu da iddia ediliyor. Bu sezon şu ana kadar 3 maçta süre bulan Falcao eğer iddialar doğruysa 2 maçta daha oynarsa 4.2 milyon lirayı cebine indirecek. Başkan Burak Elmas, Kolombiyalı yıldızın yıllık maliyetinin vergilerle beraber brüt 9 milyon dolar olduğunu söylemişti.

Radamel Falcao kendisine şu ana kadar ekonomik anlamda iyi bir teklif gelmediği için Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak bakmıyor.