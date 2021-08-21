Burak Elmas "Operasyon yapılıyor"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas gündeme ve sarı-kırmızılı kulübün sorunlarına dair zehir zemberek açıklamalarda bulundu. GS TV'ye konuşan Elmas, söze Oğulcan Çağlayan konusuyla başladı. Başkan "Oğulcan Çağlayan transferi, Galatasaray ile Rizespor arasındaki hukuki durum... Bu olay bundan ibaret değil. Kapsamı daha geniş. Galatasaray'a diz çöktürmeye çalışılan, baskı yapılan ve en sonunda Galatasaray'ın bir oyuncusuna verilecek cezayla tehdit etmeye varan bir olaylar zinciri. Galatasaray buna boyun eğmeyecek" şeklinde konuştu.

KAN DAVASINA DÖNÜYOR

Galatasaray ile Rizespor'un arasının açılmaya çalışıldığını kaydeden Elmas şöyle devam etti: Rizespor'da Tahir Kıran başkanımız geldi. Ciddi bir çabayla camialar arasındaki kavgayı halletme iradesi gösterdik. Sayın Tahir Kıran'a da Rizespor'dan bir baskı var. Rizespor ile Galatasaray arasında bir problem yok. Bir kesim, bazı isimler... Bu isimler bende tespitli. Bunlar kan davasına dönüştürmeye çalışıyorlar. Bu baskıyı Rizespor yönetimini ve sayın başkanını da zor durumda bırakacak şekilde yapıyorlar.

BİZE DUYUMLAR GELDI

Elmas, Marcao konusuna ayrı bir parantez açtı. "Hiçbirimizin tasvip etmediği, aile içi olan ve aile içinde gereğini yapacağımız bir olay cereyan etti" diyen başkan şöyle devam etti "Yanlış bir hareket yaptı, özür diledi. Biz de disiplin soruşturmamızı başlattık. Marcao için Disiplin Kurulu'ndan duyumlar geldi. En üst sınırdan vermeyelim, düşürelim falan diye. Bu duyumlara pek kulak vermedik. Rize ile protokol görüşmeleri devam ediyordu. Çarşamba günü bir protokol geldi Rizespor'dan. Kabul edemeyeceğimiz birkaç şart vardı.

G.SARAY TEHDİT EDİLDİ

Perşembe Marcao'nun cezası Disiplin Kurulu'nda görüşülecekti. Tahkim aleyhine açtığımız davalardan çekilmemiz istendi. Federasyon ve kurulları da bu işin içinde. Bize karşı hukuksuz karar veren Tahkim için yaptığımız görevi kötüye kullanma davası geri çekilmez. Aldığım duyumları Marcao'nun üst sınır veya yakınından ceza alacağını, federasyon yöneticisiyle paylaştım. G.Saray, Marcao'ya verilecek cezayla tehdit edildi. Bu tehditle Rizespor ile anlaşma imzalamak zorunda bırakmak istediler. Kimse G.Saray'ı köşeye sıkıştıramaz. Ezilirler!

HARAÇ KESEMEZSINIZ

Galatasaray bu davayı tüm gücüyle, tüm hukukçularıyla takip edecektir. Biz iyi niyetle sorunlarımızı çözmek istediğimizi söyledik. Galatasaray'a karşı TFF'de bir lobi var. Bizden haraç istiyorlar. Oyuncunun bonservisinden daha yüksek bir haraçtır. Disiplin ve Tahkim, bu haracı Galatasaray'a baskıyla ödetmeye çalışıyorlar. Galatasaray'a haraç kesemezsiniz. Murat Balcı yönetimindeki Tahkim, Aytaç Yüksel yönetimindeki Disiplin Kurulu ve UÇK ile Galatasaray'ın birebir mücadelesi vardır. Buna ilişkin TFF gerekeni yapmazsa TFF ile de mücadele edeceğiz. Galatasaray'a operasyon yapılıyor. Geçmişte verilen cezalar da operasyondur. Tahkim Kurulu ve PFDK arasında bir ahbap çavuş ilişkisi var."

SON KEZ UYARIYORUM

Sizi son kez uyarıyorum. Galatasaray, bugüne kadar buna benzer birçok mücadele verdi. Galatasaray'a hakkaniyetsiz cezalar veren, altını oyan kişiler bedel öder. Biz hukuk içerisinde bu bedeli ödetmeyi hem yurt içi hem yurt dışında maddi, manevi yapacağız. Sezon içinde yapılacakları yakından izleyeceğiz. Sayın Murat Balcı ve Sayın Aytaç Yüksel gerekeni yapsın. Sayın Nihat Özdemir'den kapalı kapılar ardında söylediklerini yapmasını bekliyoruz.

TFF İLEİLE İLİŞKİLERE ARA VERİYORUZ

Bizim gösterdiğimiz iyi duruşa karşılık verene kadar TFF ile ilişkilerimize ara veriyoruz. TFF ile ilişkilerimizi yazılı hale indiriyoruz. Yüz yüze ve birebir bir daha görüşmeyeceğiz. 8 maç ceza alan Marcao için Tahkim'e itirazda bulunacağız.