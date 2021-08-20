Terim turun garantisini verdi: Gerekeni yaparız!

Avrupa Ligi play-off maçında Galatasaray öne geçtiği maçta Randers ile 1-1 berabere kaldı. Fatih Terim karşılaşma sonrası şunları söyledi: "Randers'ten daha iyi bir takımız. 1-0 öne geçtikten sonra 2. golü de bulabilirdik ama olmadı. Çalışmış olmamıza rağmen taçtan gol yedik. Sonra biraz yorgunluğumuz ortaya çıktı. 3 deplasman maçı, seyahatler kolay değil. Ben İstanbul'da bu turu geçeceğimizi düşünüyorum. Önemli olan gruplara kalabilmek. İkinci maçta Galatasaray gereğini yapacaktır. Mohamed çok çalıştı, uğraştı. Ondan daha iyi katkı bekliyorum. Oyuna katkıda bulunan Mostafa'yı istiyorum. Daha aramıza katılacak transferler olacak"

GEDSON BİZE GELİR

"Gedson'u sadece biz istemiyoruz. Türkiye'den isteyen başka takımlar da var. Benfica bırakmıyor. Benfica göndermeye karar verirse Gedson'un Galatasaray'ı tercih edeceğini düşünüyorum"