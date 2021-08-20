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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın transfer gündemindeki Halil Dervişoğlu için yeni formül (GS spor haberleri)

Son dakika spor haberi... Süper Lig'e 3 puanla merhaba diyen Galatasaray UEFA Avrupa Ligi play off turunda Randers ile 1-1 berabare kalırken, turu İstanbul'a bıraktı. Öte yandan transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam eden Sarı-Kırmızılılar'da gündem yeniden Halil Dervişoğlu. Milli futbolcu için Brentford'a 6 milyon Euro'luk teklifte bulunan Aslan'ın ödeme planı da belli oldu. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın transfer gündemindeki Halil Dervişoğlu için yeni formül (GS spor haberleri)

Fatih Terim'in en önemli transfer hedeflerinden biri olan Halil Dervişoğlu için yeniden düğmeye basıldı. Takvim'in haberine göre sarı- kırmızılılar, Brentford kulübü ile temasa geçerek 6 milyon Euro'luk yeni bir teklifte bulundu.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın transfer gündemindeki Halil Dervişoğlu için yeni formül (GS spor haberleri)

BİZZAT ELMAS GÖRÜŞÜYOR
Ancak bu rakamın 3 yıla yayılacak şekilde ödeneceği de İngilizler'e belirtildi. Görüşmeleri bizzat Başkan Burak Elmas yaparken, şimdi gözler Brentford'un vereceği yanıta çevrildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın transfer gündemindeki Halil Dervişoğlu için yeni formül (GS spor haberleri)

SICAK GELİŞMELER YAŞANABİLİR
Alınan bilgilere göre İngiliz kulübü Halil'i kesinlikle kadrosunda düşünmüyor. Milli futbolcunun transferinde önümüzdeki hafta çok sıcak gelişmelerin yaşanabileceği ifade ediliyor.

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