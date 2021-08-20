İstanbul'da bu iş biter!

Sezona Giresunspor galibiyeti ve Marcao-Kerem kavgasıyla hararetli giren sarı-kırmızılılar, Avrupa arenasında yoluna devam etmek için Randers'i aşmak istiyordu. Cimbom'da Fatih Terim'in rotasyonlu kadrosu karşılaşma boyunca beklenilen performansı gösteremedi. Aslan, 26. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda savunmaya çarpan topun ağlarla buluşması sonucu 1-0 öne geçti. Aslan 2. gol için rakip kaleye gitse de pozisyon bulamadı. Devre 1-0 tamamlandı.

DEĞİŞİKLİKLER İŞE YARAMADI

İkinci yarıda 54'de Frederik skoru 1-1'e getirdi. Teknik direktör Fatih Terim kötü giden oyuna 61'de müdahale etti. Emre Akbaba, Emre Kılınç ve Kerem Aktürkoğlu'nu kenara çekti. Tecrübeli yıldızları Arda Turan, Ryan Babel ve Sofiane Feghouli'yi sahaya sürdü. Ancak bu değişim de Cimbom'un oyununu ileri götürmedi. Aslan topa sahip olsa da rakip kalede etkili olamadı. 90 dakika 1-1 bitince tur Türk Telekom Stadı'na kaldı.

BERKAN HER YERDE

Cimbom'un şu ana kadarki en faydalı transferi olan Berkan Kutlu, Randers deplasmanında da sahada ayak basmadık yer bırakmadı. Yıldız isim, Taylan Antalyalı'nın da durgun olduğu gecede orta sahayı çekip çevirmeye çalıştı. Hem hücuma hem savunma yardımı üst düzeydeydi.

KEREM'E MORAL

Ligdeki açılış maçında Marcao'dan kafa ve yumruklar yiyen Kerem Aktürkoğlu'nun morali bozuktu. Fatih Terim, genç oyuncuyu Randers deplasmanında 11'de kullandı. 22 yaşındaki futbolcu ilk yarıda kaydettiği golle bir nebze de olsun moral buldu. Ancak maçta fazla etkili olamayınca 61'de yerini Ryan Babel'e bıraktı.