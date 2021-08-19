Son dakika transfer haberi: Galatasaray Marcao'nun bonservisini 12 milyon euro olarak belirledi! Teklif...

Kerem Aktürkoğlu'na attığı kafa ve yumruk sonrasında büyük tepki alan Marcao için Galatasaray'da tablo netleşmeye başladı. Hürriyet'te yer alan habere göre takım arkadaşına saldırması nedeniyle kadro dışı bırakılan Sambacı için transfer dönemi ve PFDK'nın kararı da çok ama çok etkili olacak. Kısa vadede kadro dışı bırakılıp ağır bir para cezasına çarptırılacak olan Brezilyalı stoperin önceki gün menajeri ile de görüşüldü. Halen transfer dönemi devam ederken böyle bir krizin yaşanması üzerine harekete geçen ve gelişmelere göre aksiyon alacak olan Galatasaray cazip bir teklif gelirse Marcao'yu satacak.

ZENIT'İN RADARINDA AMA TEMAS YOK

Geçen yıl Roma Kulübü'nün bonuslarla birlikte yaptığı 11 milyon euro'luk teklifi reddeden sarı-kırmızılılar, Marcao'nun bonservisini net 12 milyon euro olarak belirledi. Bu rakam bandında bir teklif gelirse Galatasaray, Marcao'nun satışı için masaya oturacak. Ve bu doğrultuda yetki verilen menajeri ise şu anda oyuncusu için görüşmelere başlarken, futbolcusuna kulüp bakıyor. Ancak Brezilyalı futbolcu için henüz bir girişim yok. Zenit Kulübü'nün de takibinde olan Marcao için Rus ekibi ise şu ana kadar herhangi bir somut adım atmış durumda değil.

TAKIMDAN AYRI OLARAK ÇALIŞACAK

Galatasaray, ağustos ayı sonuna kadar menajerinden gelecek haber ve teklife göre hareket edecek. Transfer dönemi bitene dek Marcao için beklenen teklif gelmez ise kulüp ve Fatih Terim, en doğru kararı almak adına aksiyon alarak Brezilyalı futbolcunun yeniden takıma kazandırılması gündeme gelecek. Marcao bu süre zarfı da dahil olmak üzere A takımdan ayrı şekilde bireysel çalışmalara imza atacak. Brezilyalı futbolcu kısaca en az 1 ay boyunca kadro dışı kalacak. Kerem Aktürkoğlu'na attığı yumruk nedeniyle kırmızı kart gören ve PFDK'ya sevk edilen Marcao için çıkacak karar da bekleniyor.