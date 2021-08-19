Randers-Galatasaray: 1-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven ile karşılaşan ve Hollanda temsilcisine elenen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. 3. ön eleme turunda İskoçya temsilcisi St. Johnstone'u eleyen Aslan, play-off turunda Danimarka liginde yoluna namağlup devam eden Randers ile karşı karşıya geldi.
Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın 26. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile öne geçmeyi başaran Sarı-Kırmızılılar üstünlüğü koruyamayarak 54. dakikasında Lauenborg'in kaydettiği golle 1-1'e razı oldu.
Rövanş mücadelesi 26 Ağustos Perşembe günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.
RANDERS-GALATASARAY MAÇINDAN DAKİKALAR
8'inci dakikada Emre Kılınç'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nün kaleciyle karşı karşıya vuruşunda Carlgren golü önlemeyi başardı.
14'üncü dakikada kaleci vuruşunu kullanan Muslera'nın hatalı pasında Egho, penaltı noktası üzerinde topu önünde buldu. Egho'nun şutunu Muslera kornere çelmeyi başardı.
26'ncı dakikada Mohamed'in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Kerem'in dönerek çektiği şutta Piesinger'den seken top ağlarla buluştu: 0-1.
28'inci dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Tibbling, kaleciyle karşı karşıya yaptığı plasede meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
49'uncu dakikada Kopplin'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Hammershoj-Mistrati'nin sert şutunu kaleci Muslera son anda çıkarmayı başardı.
54'üncü dakikada sol taraftan Kopplin'in kullandığı taç atışında ceza sahası içinde Marxen, topu kale sahası içine indirdi. Kale sahası içinde yaşanan karambolde Lauenborg, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
83'üncü dakikada savunmanın geri pasında araya giren Feghouli, topu bir süre sürdükten sonra ceza sahası içi sol çaprazda şutunu çekti. Kaleciden dönen topa tekrar vuran Feghouli'nin şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.