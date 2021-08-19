Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da gündem Pablo Galdames

Transferde Dieng, Gedson Fernandes gibi oyuncuların peşinden okşan Galatasaray bu transferleri henüz imza aşamasına getiremedi. Bu sırada İtalyan basınından da bir iddia geldi.
Transferde Dieng, Gedson Fernandes gibi oyuncuların peşinden okşan Galatasaray bu transferleri henüz imza aşamasına getiremedi. Bu sırada İtalyan basınından da bir iddia geldi.
Nico Schira'nın haberine göre sarı-kırmızılılar, Velez Sarsfield ile kontratı sona eren ve boşa çıkan Pablo Galdames'in peşinde. Şili'li yıldızın bonservisinin bulunmaması Aslan'ı cezbediyor ancak bu transferin önünde ciddi bir engel var.
3 İtalyan takımı daha başarııl ön liberoyu gündemine almış durumda. Galdames'in ilk tercihinin Serie A olduğu ancak Cimbom'dan gelen teklifi de göz ardı edemediği belirtildi.