Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da gündem Pablo Galdames

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da gündem Pablo Galdames

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'e Giresunspor galibiyeti ile başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılıların Arjantin'in köklü kulüplerinden Velez Sarsfield'de forma giyen ve bonserivisi elinde bulunan Şilili Pablo Galdames'i gündemine aldığı iddia edildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da gündem Pablo Galdames

Transferde Dieng, Gedson Fernandes gibi oyuncuların peşinden okşan Galatasaray bu transferleri henüz imza aşamasına getiremedi. Bu sırada İtalyan basınından da bir iddia geldi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da gündem Pablo Galdames

Nico Schira'nın haberine göre sarı-kırmızılılar, Velez Sarsfield ile kontratı sona eren ve boşa çıkan Pablo Galdames'in peşinde. Şili'li yıldızın bonservisinin bulunmaması Aslan'ı cezbediyor ancak bu transferin önünde ciddi bir engel var.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da gündem Pablo Galdames

3 İtalyan takımı daha başarııl ön liberoyu gündemine almış durumda. Galdames'in ilk tercihinin Serie A olduğu ancak Cimbom'dan gelen teklifi de göz ardı edemediği belirtildi.

SON DAKİKA