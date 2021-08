Galatasaray maçı canlı: Randers - Galatasaray maçı canlı izle (Randers GS canlı yayın)

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven ile karşılaşan ve Hollanda temsilcisine elenen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam ediyor. 3. ön eleme turunda İskoçya temsilcisi St. Johnstone'u eleyen Aslan, play-off turunda Danimarka liginde namağlup devam eden Randers ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

RANDERS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 20.00'de çalan Randers - Galatasaray maçı Star TV'den naklen yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

RANDERS - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

RANDERS: Carlgren, Kallesoe, Piesinger, Marxen, Kopplin, Klysner, Johnsen, Lauenborg, Tibbling, Hammershoj-Mistrati, Egho

GALATASARAY: Muslera, Van Aanholt, Luyindama, Alpaslan, Yedlin, Berkan, Taylan, Kerem, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Mohamed

MAÇ ÖNÜ NOTLAR

Galatasaray'ın Randers maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban.

GALATASARAY'DA 4 EKSİK

Sarı-kırmızılı takım, Marcao, Oğulcan Çağlayan ile yeni transferler Alexandru Cicaldau ve Victor Nelsson'dan karşılaşmada yararlanamayacak.

Süper Lig'deki Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle dünkü antrenmana alınmayan ve sarı kart cezalısı olan Marcao, UEFA'ya bildirilen listede bulunmayan Alexandru Cicaldau, lisansları çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan ile yeni transfer Victor Enok Nelsson, Randers'a karşı forma giyemeyecek.

FATİH TERİM'DEN MARCAO VE DIAGNE AÇIKLAMASI!

"Elbette rakibimizi analiz ettik. Kuzey ülkeleri takımları bire bir mücadelesi yüksek, agresif, tempoyu yükseltebilen, temaslı oyunu seven takımlar. Bu tip ikili maçlarda rakibi analiz etmenize rağmen çok dikkat etmek gerekli. Nasıl olsa ikinci maç var dememek gerekir… İlk maçta alabileceğimiz en iyi sonucu almak istiyoruz. Kolay bir maç olmayacak ama takımıma güveniyorum. Onlar da bulundukları bu yeri ve kendilerini, bu seviyede ifade etmek için çok mücadele edeceklerdir. Taylan güzel bir şey söyledi. Rakiplerimize saygı duyuyoruz ve o ciddiyetle sahaya çıkacağız. Gruba kalanın Galatasaray olmasını diliyorum ve oyuncularıma inanıyorum."

Süper Lig'deki Giresunspor'da oyuncularımız Marcao Teixeira ve Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan hadise ile ilgili Fatih Terim şu değerlendirmelerde bulundu:

"Marcao bir hata yaptı, cezasını da çekiyor. Daha da çekecekmiş gibi görünüyor.Galatasaray değerlerini, camiamızın en önemli ismlerinden öğrenmekle kalmayıp aynı zamanda onlarla yaşayarak, görerek öğrendim. Galatasaray değerlerini yaşayarak ve öğrenerek bilen biriyim. O yüzden Galatasaray değerlerini, menfaatlerini sadece dün değil bundan sonra koruyacağımdan herkes emin olabilir. Değerlerimizden taviz vermeden kulüp çıkarlarımız neyse o yönde ilerleyeceğiz."

"GEREKLİ AÇIKLAMALAR YAPILDI"

"Mensubu olduğumuz futbol ailesinde her antrenmanda, her koridorda, her soyunma odasında çeşitli hadiseler olur. Olmazsa zaten hepimizin sağlık açısından bir hekime görünmemiz lazım. Bunlar kısa süren hadiselerdir ve beş dakika sonra öpüşüp ayrılınır. Bu bizim alanımızdır; ama bu olay akredite alanda cereyan etti. Dolayısıyla bunu yönetmek o kadar kolay değil. Biz kimseden bir şey saklamıyoruz; ancak Galatasaray kimsenin de dediği ile hareket etmeyecektir. Galatasaray'ın menfaatlerini, çıkarlarını, değerlerini en iyi bilenlerden biriyim ve bunu bilen başkanımız ve yönetimimiz var. Böyle durumlarda çeşitli baskılara maruz kalırız. Yazılar, söylemler, yönlendirmeler, akıl vermeler… Bunlar kimin hangi niyetle, Sadece dış basını, yazılı görsel basını, sosyal medyayı değil, Galatasaray'ın iç haberleşmelerini de bilenlerdeniz. Kimin ne maksatla hareket ettiğini bilecek kadar camianın içindeyiz. Bu kulübün insanıyız. Biz yöneteceğiz bunu. Marcao bir hata yaptı, cezasını çekiyor. Demin de kulübümüz, sayın başkan ve resmi kanallardan gerekli açıklama yapmıştır. Olayları başka yerlere çekmek hiç doğru değil. Bu yüzden, Galatasaray menfaatlerini, çıkarlarını koruyarak, kollayarak ama değerlerinden de taviz vermeyerek devam edeceğiz."

"Bugünkü kulüp açıklaması gayet net. Eğer Marcao ile ilgili bir karar verilecekse bunu verecek olan başkan ve yönetim. Teknik olarak da benim. Öteki tarafları düşünmek için çok erken. Marcao şu anda bizim oyuncumuz, gereken açıklamayı kulüp yaptı. Marcao dünkü açıklamasında hem özür diledi hem de cezaya hiç itiraz etmeyeceğini söyledi. Maç sonrası daha akil davranmıştır. Bu bilindiği için 'bir olay' olmuştur. Her kulüpte bilinmeyen bu tip olaylar vardır. Böyle olması da çok doğaldır. Şu anda sorunuzun cevabı için herhangi bir durum söz konusu değil. Marcao bizim oyuncumuz. Galatasaray'daki futbol takımındaki değişim eylül ayının 7'sine kadar devam edecek. Zaten 7'sine kadar transfer tasarruflarımız olacağını söylemiştim. Futbol dinamik bir oyun. Yarın öbür gün her şey değişebilir. Hiç kimsenin tazyikiyle, baskısıyla, deklerasyonuyla hareket etmeyiz. Başkanımız ve Yönetim Kurulu ile otururuz. İşin teknik kısmını ben konuşurum, idari kısmını onlarındır. En son karar da başkan ve yönetimindir. Ardından açıklama yapılır. Buradaki insanlar çok uzun yıllarını futbola verdi. Tabii ki herkes kendi düşüncesini söylemekte özgürdür. Bunu dikte ettirircesine veya bir sonraki hamleyi düşünerek Galatasaray'ı kaosa, sıkıntıya sokma çabaları çok hoş değil. Bu son açıklamadan bir önceki başkanın açıklamasına yüzde yüz katılıyorum. Her açıklamaya katılıyorum ancak o açıklamayı daha çok sevdiğimi söylemek istedim."

"NE YAPILACAĞINA BİZ KARAR VERİRİZ"

"Bir hatırlamada bulunmak istiyorum. Marcao da 35 yaşında değil. Kerem'le arasında iki yaş var. Hoş bir şey değil. Özrünü diliyor. Nadim olduğunu gösteriyor. Hepimiz hata yapıyoruz. Kerem'in annesinden ve babasından özür dileyerek gönül alaya çalıştığını görüyoruz. Kerem'le toparlayacağız. Olmaması için her şey yapardık ama bireysel hataların önlemi yok. Bunun disiplinle, dirayetle ilgisi yok. O anki haleyi ruhiyesiyle davranan bir genç grup diye düşünmek lazım. Yaralar çabuk sarılacaktır. Marcao ile görüşmedim. Kerem'le de dün rejenarasyonda bir araya geldim. Görüşmem gereken yer henüz değil. Arkadaşları, tüm Galatasaraylılar Kerem'e en iyi şekilde yardım ettiler. Yapan da yapılan da bizim oyuncumuz. Bir yerde mağdur, bi yerde suçlu var diye görünüyor olay. İkisi de bizim oyuncumuz. Onlara ne yapılacağına biz karar veririz. Ne suçlu bulduğumuzu kimsenin önüne atarız ne de mağdur olanı yalnız bırakırız. Tüm birimlerimizle yardımlarımızı esirgemeyiz. İkisi de çok çabuk toplarlayacaktır. Bu olayın akreditasyon bölgesinde olması herkesin iştahını kabartmıştır. Biz bu işlere tokuz."

Randers karşısında yoğun maç temposunu gözeterek bazı değişiklikler yapacağını söyleyen teknik direktör Fatih Terim, "Takıma yük bindi. Bazı yerlerde 15-20-25 dereceye varan iklim değişikliğine denk geldik. Ülkemize geldiğimizde yoğun sıcaklık ve neme maruz kaldık. Sporcu için de normal insan için kolay değil. Öyle bir oyun oynuyoruz ki bu yönde bir sebebiniz geçerli olmaz. Bizde pardon yoktur. Oyuncularımızın da şikayetleri yok. Emre Kılınç'ın durumuna bakacağız. Son götürdüğü topta arka adalesinde rahatsızlık hissettiğini söyledi. İyiyim derse onu ,değilse başka oyuncu deneyeceğiz. Çekirdek kadroyu koruyarak 3-4 yerde, belki de yüzde 50 oranında değişiklik düşünüyorum. Alpaslan Luyindama ile oynayacak. Kaan, genç evladımız, yedek olarak arkada bekleyecek. Oyun neyi gerektiriyorsa ona göre hareket edeceğiz."

"DIAGNE İYİ GİDİYOR"

Mbaye Diagne'nin iyi formu üzerine Terim, "Diagne bizimle oynadığı zamanlarda, özellikle ilk geldiği sene şampiyonluğumuzda çok önemli katkı verdi. Gidip gelmesinin ardından değişik bir şekilde başladık. O biraz geç başladı. Ayın 1'ine kadar benim WBA ile mukavelem devam ediyor dedi. Dostluk ve işimiz başka bir şey derler ya… Bu da öyle bir şey. Galatasaray'ın bana verdiği profesyonel kadroyu kullanmak isterim. Gitmesi gereken gider, kalması gereken kalır. Diagne de bence iyi gidiyor. Böyle ve daha iyi olmasını diliyorum. Üst üste oynuyor. İnşallah daha da iyi şeyler yapacaktır.

"GENÇLERİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Oğulcan Çağlayan konusunda Rizespor ile yapılan anlaşmanın detaylarını veren Terim,"

"Oğulcan konusunu biliyorsunuz. Ben de basın toplantısında Tahir Kıran başkanla anlaşırız demiştim zaten. Konuştular ve anlaştılar. Görüyorum ki yetkili ağızdan bazı açıklamalar yapmak gerekiyor. Biz bir genç alıyoruz üç veriyoruz olmasın. Öncelikle arkadaşlarımızı verme sebebim oynamaları. Ali Yavuz bonservisiyle verildi; ama Ali Yavuz alınacağı zaman öncelikli Galatasaray'dır. Rakamı da bellidir. Yunus ve Atalay kiralık olarak verildi. İkisi de Ali Yavuz gibi evladımızdır. Yunus geçen sene Adana Demirspor'da önemli işler yapmıştır. Sezon sonu da eğer biz kiraya vermeye karar verirsek, Rizespor'un avantajı vardır. Onun dışında bizde kalacaktır. Atalay'dan değişik bir mevkide değişik şekillerde yararlanmayı düşünüyorum. Verdiğimiz tüm kiralık oyuncuları takip eden departmanımız, antrenör grubumuz var. Her performansını rapor eden gidip seyreden, sonunda bize bir sene daha kiralık verilmesinde, oynamasında fayda var, bize dönebilir veya gidebilir şeklinde rapor veren bir ekibimiz var. Bir gence karşılık üç genç de vermiyoruz. İnşallah Rizespor'a faydalı olurlar. Bu kadar genç almayı ön plana almışken ocağımızdan yetişen bir gençten vazgeçeceğimiz kimse düşünmesin. Orada başarılı olacaklardır. Olmaları da gerek." dedi.

"HATAYSPOR MAÇINI OLİMPİYAT STADI'NDA OYNAYACAĞIZ"

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nun sezonun ilk iç saha maçı olan Hatayspor karşılaşmasına yetişmeyeceğini ifade eden teknik direktör Fatih Terim, " Stadyum yetişmiyor. Bu konu ile ilgili yapılan yazışmaları da gördüm. Sabah iki hocamız giderek baktılar. Ben de telefonla görüştüm. Maalesef Hatay maçını orada oynamacağız. Avrupa'dan dönüş maçını oynayıp oynamayacağımızı bilmiyorum. Üzgünüz. TFF kura çekiminde ilk maçımızın deplasmanda olacağına sevinmiştik. Çünkü ilk maç içeride olsaydı yetişmeyeceğini biliyorduk. Seyircimizle, taraftarımızla buluşacağımız ilk maçı Ali Sami Yen'de oynamamanın burukluğunu yaşıyoruz …Mars'ta randevulaşıldığı günümüzde üç aylık bu randevuda aksama oldu. Yapacak bir şey yok. Büyük ihtimalle ilk maçı Olimpiyat Stadı'nda oynayacağız. İkinci maç için henüz bir şey diyemem. O hayalimiz buruk kaldı. Ali Sami Yen'de uzun süre sonra güzel bir birleşme olacaktı. Özlemiştik. Maalesef olmadı. Sahamız Hatay maçına yetişemiyor. Dolayısıyla Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacağız." diyerek sözlerini noktaladı.