Bir hata yaptı cezasını çekiyor

Fatih Terim, Randers maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Marcao'nun cezasına değinen Terim, "G.Saray, kimsenin dediği yönde hareket etmeyecektir. Marcao bir hata yaptı. Cezasını da çekiyor. Kerem'in annesi ve babasından özür diledi. Kerem'i de toparlayacağız. Olmaması için her şeyi yapardık ama bireysel hataların önlemi yok. Yapan da yapılan da bizim oyuncumuz. Ne yapılacağına biz karar veririz. Ne suçlu bulduğumuzu kimsenin önüne atarız ne de mağdur duruma düşeni yalnız bırakırız" dedi.

LUYİNDAMA'NIN YANINA ALPASLAN

Bugünkü kadroyla ilgili de konuşan İmparator, "2-3 yerde değişiklik yapmayı düşünüyorum. Çekirdek kadroyu koruyacağız. Luyindama ile beraber Alpaslan oynayacak. Sonra da oyuna gerekli şekilde müdahale ederiz" ifadesini kullandı.