Başkan Burak Elmas Marcao konusunda sert çıktı: Racon kesmeyin

G.Saray Başkanı Burak Elmas, Marcao ile Kerem arasındaki kavga için sert açıklamalarda bulundu. Elmas, "Yönetim olarak olayı tasvip etmediğimizi belirttik. Disiplin talimatı gereği yapılması gerekenler yapılıyor. Bu, bir aile meselesidir. Tek sıkıntı canlı yayında meydana gelmesidir. Oyuncumuz açıklamayı yaptı. Fatih Terim ve kaptanlarımızla görüşerek gereken cezayı vereceğiz. Kimse G.Saray üzerinden racon kesmeye çalışmasın" dedi.

HERKES RAHAT OLSUN

Başkan Elmas, takımın son durumuyla ilgili ise şunları söyledi: "Bu sene ciddi bir yeniden yapılanmaya gittik. Hocamız bunu defalarca anlattı. Galatasaray'ın önümüzdeki 3-5 senesinde oynayabilecek yıldız ve yıldız adaylarını transfer ettik. Tek şanssızlığımız ülke puanı düşüklüğü nedeniyle elemelere erken başlamak oldu. G.Saraylılar rahat olsun. Galatasaray'a yakışan ve gurur yaşatacak bir takım olma yolunda ilerliyoruz."

KADRO DIŞI KALDI

Kerem'e saldıran Marcao'nun tedbir amaçlı kadro dışı bırakıldığı duyuruldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulu kararı olarak Marcao'nun tedbiren çalışmalarını takımdan ayrı bireysel olarak sürdürmesi kararı alınmıştır" ifadeleri kullanıldı. Brezilyalı oyuncunun savunması alındıktan sonra, nihai olarak idari ve mali cezanın Marcao'ya tebliğ edileceği bildirildi.