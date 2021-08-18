Van Aanholt parmak ısırttı

Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt, ne kadar doğru bir transfer olduğunu gösterdi. 30 yaşındaki oyuncu, Giresunspor karşısında savunmanın yanı sıra hücumda da etkiliydi. Bindirmeleriyle dikkat çekti. Moreno ve Alioski'yle sol bek listesinden tercih edilen Aanholt, ilerisi için de iyi sinyal verdi.
Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt, ne kadar doğru bir transfer olduğunu gösterdi. 30 yaşındaki oyuncu, Giresunspor karşısında savunmanın yanı sıra hücumda da etkiliydi. Bindirmeleriyle dikkat çekti. Moreno ve Alioski'yle sol bek listesinden tercih edilen Aanholt, ilerisi için de iyi sinyal verdi.