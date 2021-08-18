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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu ısrarı sürüyor! Teklif yükseltti

Son dakika transfer haberi... Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Galatasaray'da gözler forvet transferine çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim'in, geçen sezonun ikinci yarısında kiralanan Halil Dervişoğlu'nu yeniden kadrosunda görmek istediği belirtilirken, sarı-kırmızılı yönetimin Brentford'a yeni bir teklif sunduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu ısrarı sürüyor! Teklif yükseltti

Galatasaray, Brentford forması giyen Halil Dervişoğlu için ısrarını sürdürüyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in çok istediği 21 yaşındaki forvet için yeni teklif yapıldı. Satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde 5 milyon euro'ya kadar çıkan sarı-kırmızılı yönetim, Brentford'un 7-8 milyon euro ısrarını henüz kıramadı. Pazarlıkların devam ettiği öğrenilirken; Halil'in de G.Saray formasını giymeyi çok istediği kaydedildi.

Arsenal karşısındaki ilk Premier Lig maçında oyuna giremeyen genç forvet, geçen sezon sarı-kırmızılı formayla 12 maçta 3 gol ve 2 asistle oynadı. Halil'in 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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