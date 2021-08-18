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Son dakika spor haberi: Galatasaray kafilesi Randers maçı için Danimarka'ya uçtu

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi Play-off turu'nda Randers ile deplasmanda oynayacağı ilk maç için Danimarka'ya gitti. Sarı-kırmızılılar Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Danimarka'nın Aarhus şehrine iniş yaptı. Randers ile oynayacağı müsabaka 19 Ağustos Perşembe günü TSİ 19.00'da yapacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 10:43
Son dakika spor haberi: Galatasaray kafilesi Randers maçı için Danimarka'ya uçtu
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Randers ile deplasmanda oynayacağı ilk maç için Danimarka'ya gitti.

Galatasaray, Randers karşılaşması için Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Danimarka'nın Aarhus kentine gitti. Sarı-kırmızılılar son antrenmanını 18 Ağustos Çarşamba müsabakanın gerçekleşeceği Randers Stadyumu'nda TSİ 19.00'da yapacak.

Galatasaray'ın Randers maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban."
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