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Son dakika Galatasaray spor haberi: Fatih Terim'den Oğulcan Çağlayan sözleri: Rizespor ile anlaştık

Son dakika Galatasaray transfer haberi: UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray deplasmanda Danimarka temsilcisi Randers ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım teknik direktörü Fatih Terim karşılaşma öncesi basın mensuplarının karşısına geçti. Terim, Oğulcan Çağlayan ile ilgili Rizespor'la anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 19:02 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 19:17
Son dakika Galatasaray spor haberi: Fatih Terim'den Oğulcan Çağlayan sözleri: Rizespor ile anlaştık

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Randers maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Terim, Oğulcan Çağlayan konusuyla ilgili de müjdeyi verdi.

İŞTE TERİM'İN AÇIKLAMASI:

Oğulcan Çağlayan'ın konusu belli ve bir basın toplantısında da Tahir Kıran başkanla anlaşırız dedim. Sağ olsunlar başkanlar bu konuda anlaştı. Biz, bir genç alıyoruz da üç tane genç veriyoruz gibi bir durum oluşmasın. Biz bu genç arkadaşları zaten oynasın diye veriyoruz. Ali Yavuz Kol tamamen gitmiştir ama alacağı zaman öncelikli Galatasaray alacaktır, rakamı da bellidir. Yunus ve Atalay da kiralık olarak gidecek. İkisi de bizim evladımızdır. Yunus'un oynamasını istiyoruz, 20 maç barajı da koyduk. Atalay'ın da oynamasını istiyorum, geçen sezon da gitti. Verdiğimiz bütün kiralık futbolcuları izleyen, rapor eden bir departmanımız var.

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